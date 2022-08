Il est peu probable que Giuliani fasse face à des accusations criminelles dans une enquête sur le lobbying

M. Lutsenko s’est rendu à New York en janvier 2019 et a rencontré M. Giuliani pendant des heures, lui fournissant des informations qui, espérait-il, nuiraient à la campagne de M. Biden. Le mois suivant, M. Giuliani a envisagé d’accepter 200 000 $ de M. Lutsenko pour retenir à la fois son cabinet et une équipe juridique mari et femme pour aider à récupérer les fonds qui auraient été volés dans les coffres du gouvernement ukrainien.

En tant que principal procureur du pays, M. Loutsenko pourrait fournir ce que M. Giuliani et M. Trump voulaient désespérément – une annonce d’une enquête sur M. Biden et Burisma, la société énergétique ukrainienne qui avait payé son fils Hunter comme membre du conseil d’administration. M. Loutsenko voulait aussi quelque chose : la destitution de l’ambassadrice américaine en Ukraine, Marie L. Yovanovitch, avec qui il s’était cogné. Pendant des semaines, M. Giuliani a exhorté l’administration Trump à la retirer et, en avril 2019, elle a été rappelée.

Il est contraire à la loi fédérale d’essayer d’influencer le gouvernement américain au nom d’un fonctionnaire étranger sans s’enregistrer en tant qu’agent étranger, bien que les poursuites soient relativement rares. M. Giuliani a soutenu qu’il avait visé l’ambassadrice simplement parce qu’il pensait qu’elle était déloyale envers M. Trump et hostile à sa tentative de trouver des informations sur M. Biden.

Cet argument – ​​qu’il travaillait uniquement en sa qualité d’avocat du président, et non pour M. Lutsenko – aurait pu saper la prémisse centrale d’une affaire pénale contre lui.