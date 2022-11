Il est peu probable que des films de super-héros sortent en Chine – médias – RT Games & Culture

Pékin devrait snober les derniers blockbusters de super-héros d’Hollywood, “Black Panther: Wakanda Forever” et “Black Adam” de Dwayne Johnson, alors que la Chine continue de bloquer l’accès des États-Unis à son marché du film, selon le Hollywood Reporter.

Des initiés de l’industrie cinématographique chinoise ont déclaré au point de vente que les deux films auraient peu de chances d’obtenir l’approbation des régulateurs locaux, ce qui priverait Disney et Warner Bros. de millions de dollars de revenus potentiels.

Bien que les régulateurs chinois n’aient annoncé aucune décision et commentent rarement les raisons pour lesquelles un film étranger n’a pas accès au marché national, on pense que les films Marvel, tels que la série “Black Panther”, sont soumis à une “interdiction de facto”. dans le pays, a indiqué le point de vente.

Alors que “Avengers: Endgame” de Marvel a réussi à gagner 629 millions de dollars lors de sa sortie en Chine en 2019, à commencer par “Black Widow” en 2020, la dernière demi-douzaine de titres Marvel n’a pas du tout été diffusée sur les écrans chinois.















Certains ont émis l’hypothèse que les films “Shang-Chi et la légende des dix anneaux” et “Eternals” ont été interdits en raison des acteurs de ces projets qui ont fait des commentaires qui “semblait dénigrer” Chine, a déclaré THR. Pour ‘Spider-Man : No Way Home’, on pensait que la raison était que la Statue de la Liberté, un “symbole puissant des valeurs politiques américaines”, figurait trop en évidence.

Les fans pensent que les censeurs ont également contesté les personnages ouvertement homosexuels de “Black Panther 2”, “Thor: Love and Thunder” et “Lightyear” de Pixar.

Les studios hollywoodiens avaient auparavant coupé des scènes avec des personnages homosexuels de leurs films pour le marché chinois. Disney, cependant, a récemment décidé de ne pas supprimer le contenu gay dans le but d’apaiser les régulateurs dans les pays étrangers.

Un dirigeant d’une grande chaîne de cinémas chinois aurait déclaré au Hollywood Reporter que sa société avait carrément “Cesser d’espérer” que “Black Adam” obtiendra une sortie en salles dans le pays, car il met en scène l’acteur Pierce Brosnan, qui a été censuré en Chine après avoir publié une photo avec le Dalaï Lama – une figure considérée comme un séparatiste dangereux par Pékin.

Avec moins de productions hollywoodiennes dans les cinémas chinois, Artisan Gateway rapporte que les ventes de billets en Chine ont chuté de 35 % cette année par rapport à 2021. Néanmoins, la Chine reste le deuxième marché cinématographique au monde.