Il est peu probable que 5 personnes portées disparues après l’explosion d’un parc chimique allemand soient en vie, selon l’opérateur du site

Les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies tout au long de mercredi à Chempark, situé à la périphérie de la ville de Leverkusen dans l’État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Cinq personnes sont toujours portées disparues après l’explosion, et il reste peu d’espoir de retrouver des survivants, a admis l’exploitant du parc Currenta.

« Nous devons supposer que les personnes disparues ne peuvent plus être retrouvées vivantes », Le PDG de la société, Frank Hyldmar, a déclaré aux journalistes.

Jusqu’à présent, deux corps ont été retrouvés sous les décombres. Au moins 31 personnes ont été blessées lors des incidents, selon la police locale. Cinq d’entre eux ont subi des blessures suffisamment graves pour nécessiter des soins intensifs.

Énorme explosion au Chempark Leverkusen. Quelque chose a explosé chez Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ – L’artiste (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) 27 juillet 2021

Il est encore trop tôt pour dire exactement ce qui a causé l’explosion catastrophique sur le site, qui abrite une trentaine d’entreprises dont Bayer et Lanxess, a ajouté Hyldmar. L’explosion initiale a enflammé un réservoir de stockage contenant des solvants, provoquant un incendie majeur.

Tout en se concentrant sur la recherche des personnes disparues, l’entreprise et les services d’urgence surveillent également la situation écologique autour du site paralysé. L’explosion et l’incendie ont recouvert ses environs de suie, et des experts procèdent actuellement à un échantillonnage pour déterminer si le résidu pourrait être toxique.

Selon une première évaluation de l’incident par l’Agence nationale pour l’environnement de Rhénanie du Nord-Westphalie, le panache de fumée qui s’est dégagé après l’explosion contenait un assortiment de toxines, notamment « composés de dioxine, de PCB et de furane ». L’agence l’a dit « suppose » les toxines ont été transportées dans « les quartiers résidentiels environnants », pourtant, on ne sait toujours pas à quelles concentrations les matières dangereuses ont été rejetées.

Jusqu’à ce que les résultats soient connus, il est conseillé aux résidents locaux d’éviter de se mettre de la suie sur la peau, de l’apporter à l’intérieur ou de manger des légumes et des fruits de leurs jardins, a déclaré un porte-parole des pompiers de Leverkusen. Il a également conseillé d’empêcher les enfants de jouer à l’extérieur, avec des aires de jeux fermées dans la région.

