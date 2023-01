Il est peu probable qu’Apple publie un iMac 24 pouces mis à niveau avant «fin 2023 ou 2024 au plus tôt»

La prochaine mise à niveau de l’iMac 24 pouces d’Apple viendra probablement avec le lancement du nouveau processeur M3 Apple Silicon du fabricant d’iPhone, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui rapporte qu’une mise à niveau de l’iMac M1 24 pouces existant ne devrait pas avoir lieu “avant la fin de 2023 ou 2024 au plus tôt.

Décrit comme une «bosse de spécifications», le nouvel iMac M3 24 pouces n’apportera probablement pas de changements de conception significatifs par rapport au modèle 2021 M1, qui a fait l’objet d’une refonte majeure par rapport à la précédente gamme d’iMac basés sur Intel, lancement avec un design beaucoup plus compact et fin et une gamme de couleurs.

L’année dernière, Gurman a déclaré qu’il s’attendait à ce que le nouvel iMac M3 24 pouces arrive en 2023le journaliste affirmant maintenant que la machine ne fera probablement pas ses débuts “avant la fin de 2023 ou 2024 au plus tôt”, suggérant que la machine pourrait faire ses débuts en octobre, lorsque Apple annonce généralement des mises à jour de la gamme Mac, ou au printemps 2024, ce qui serait marquer trois ans depuis l’introduction du modèle original M1.

Dans le même rapport, Gurman affirme que les prochains modèles de MacBook Pro M2 Pro et M2 Max d’Apple offriront “des avancées marginales par rapport aux processeurs MacBook Pro actuels”. affirmant également que Apple réutilisera le design de son Mac Pro 2019 pour son nouveau modèle Apple Silicon 2023la machine supprimant la RAM pouvant être mise à niveau par l’utilisateur en raison de l’architecture tout-sur-puce du processeur M2 Ultra.