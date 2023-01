Il est peu probable qu’Apple publie de nouveaux AirPods Pro ou Apple TV‌ 4K en 2023

Il est peu probable qu’Apple publie des AirPods Pro mis à jour ou une nouvelle Apple TV‌ 4K en 2023, les mises à niveau de l’année dernière étant susceptibles de rester disponibles au moins jusqu’à la fin de l’année prochaine, si les calendriers de sortie précédents sont suivis cette année pour les deux produits.

Les AirPods Pro d’Apple ont reçu leur dernière mise à jour fin 2023 après leur sortie en octobre 2019, marquant près de trois ans après la sortie de la première génération. De la même manière, à la fin de l’année dernière, Apple a mis à jour le Apple TV‌ 4K, et bien que l’écart entre la sortie de la génération précédente était bien inférieur à l’écart entre la sortie des AirPods Pro de deuxième génération, Apple ne devrait pas sortir un nouveau modèle cette année étant donné la mise à niveau substantielle la dernière modèle reçu en 2022.

Comme nous l’avons vu avec l’écart de près de trois ans entre les itérations AirPods Pro d’Apple, les écouteurs ne sont pas mis à niveau chaque année comme l’iPhone, donc étant donné l’histoire de la gamme mélangée à un manque de rapports d’analystes et de la chaîne d’approvisionnement, cela semble assez de nouvelles versions peu probables des écouteurs seront publiées à tout moment cette année.

Pour l’Apple TV‌ 4K, la mise à niveau de l’année dernière a vu le décodeur recevoir une mise à niveau substantielle, y compris une amélioration des performances avec la puce A15 Bionic, la prise en charge HDR10+ et bien plus encore pour un nouveau prix de départ plus abordable. Compte tenu de l’ampleur de l’amélioration par rapport à la version précédente, il semble peu probable qu’une nouvelle génération soit sur les cartes pour une sortie dans les 12 prochains mois.