Il est peu probable qu’Akshay Kumar soit témoin du succès au box-office avec Mission Raniganj ; Welcome 3, Hera Pheri 3 pour changer le destin ? L’astologue prédit

Akshay Kumarqui est connu comme l’une des superstars les plus rentables de Bollywood, fête aujourd’hui son 56e anniversaire, et il y a quelques prédictions sur le OMG 2 star qui pourrait le laisser un peu inquiétant, mais il existe également une solution aux problèmes auxquels il pourrait être confronté selon les prédictions du Pandit Jagannath Guruji. Akshay Kumar, qui lutte depuis un certain temps pour obtenir un énorme succès au box-office, a annoncé son prochain film, Mission Raniganj, et le premier regard a laissé la ville B parler et comment. alors que le public n’est pas très enthousiasmé par le même film. Et maintenant, la prédiction de ce célèbre astrologue Pandit Jagannath laisse également entendre qu’Akshay Kumar pourrait ne pas assister au succès du box-office avec Mission Raniganj et il devrait se concentrer sur la réalisation de films de comédie et de divertissement familial qui peuvent lui valoir un énorme succès au box-office.

Akshay Kumar est prêt pour Héra Phéri 3 et Bienvenue 2, et ce sont les projets les plus réussis de la superstar, et leur suite est très attendue. L’astrologue ajoute même que la carrière d’Akshay Kumar s’annonce bonne et que pour connaître un parcours cinématographique réussi et diversifié dans les années à venir, la superstar devrait continuer à tourner 4 à 5 films au cours d’une seule année civile.

Akshay Kumar, qui aura Parineeti Chopra en tant que protagoniste de Mission Raniganj, il ne pourra peut-être pas apporter le charme, et le film aura donc des performances moyennes au box-office. « Le prochain film d’Akshay Kumar, Mission Raniganj, fera des affaires moyennes au box-office. Mettant en vedette Parineeti Chopra, la performance d’Akshay Kumar suscitera des avis mitigés de la part des cinéphiles. Guruji dit également que le couple Akshay et Parineeti ne créera pas un impact durable sur le public, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le film a été joué dans la moyenne. »

Il est fortement conseillé à la superstar de ne pas expérimenter et de se concentrer sur les films comiques. « Akshay Kumar devrait désormais moins expérimenter dans le choix de ses films et devrait se concentrer sur les rôles comiques. » La dernière sortie d’Akshay Kumar, OMG 2, a été libéré avec Gadar 2et le film s’est bien comporté au box-office et a collecté plus de 100 crores au box-office.