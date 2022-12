“Il est parti” – Erik ten Hag parle du départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United

Le contrat de Cristiano Ronaldo avec Manchester United a été résilié après que le capitaine du Portugal ait accordé une interview explosive et controversée au diffuseur Piers Morgan, dans laquelle il critiquait les officiels du club et le manager Erik ten Hag.

Après l’interview, le club a publié une déclaration officielle qui disait: “Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain.”

Cependant, Ten Hag a récemment été interrogé sur Ronaldo alors qu’il parlait à MUTV, auquel il a répondu qu’il était le “passé” du club et qu’ils regardaient vers l’avenir. « Il est parti et c’est le passé. Nous regardons maintenant vers l’avenir et nous regardons vers l’avenir”, a-t-il déclaré.

Ronaldo est arrivé à Old Trafford pour son deuxième passage lors du mercato estival en 2021. A son retour, il a terminé la saison avec 24 buts toutes compétitions confondues, 18 en Premier League, faisant de lui le troisième meilleur buteur de la course au Soulier d’Or. . Il a ensuite été nommé dans l’équipe de Premier League de l’année et a également reçu le prix du joueur de l’année Sir Matt Busby du club. Cependant, tout a basculé en 2022 où des problèmes sont apparus entre les deux – Ronaldo et Man United.

Finalement, tout s’est terminé avec Manchester United et Ronaldo s’est complètement concentré sur la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar, où il a marqué un but en phase de groupes et a également enregistré le record de buts marqués dans cinq Coupes du Monde différentes.

Cependant, des controverses sont survenues avec Ronaldo au Qatar ainsi que lors du match contre la Corée du Sud, il a été remplacé entre les deux, après quoi il a exprimé son mécontentement et a également mis en colère son entraîneur. Plus tard, lors du match crucial contre la Suisse en huitièmes de finale, il a été mis au banc et remplacé par Goncalo Ramos, 21 ans.

Ramos a été déployé en tant qu’attaquant solitaire dans le onze de départ et le tireur d’élite de Benfica a saisi l’occasion avec un triplé lors de ses débuts en Coupe du monde. Pendant ce temps, Pepe et Raphael Guerreiro ont également marqué alors que le Portugal scellait une victoire 6-1 pour se qualifier pour les quarts de finale et affronter le Maroc.

