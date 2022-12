‘Il est parti, c’est le passé’

Erik ten Hag a déclaré que Manchester United “regardait vers l’avenir” après le départ acrimonieux de Cristiano Ronaldo du club.

Ronaldo est un agent libre après avoir mutuellement accepté de résilier son contrat avec United en novembre à la suite d’une interview controversée avant la Coupe du monde.

Le joueur de 37 ans a déclaré qu’il se sentait “trahi” par le club pour la façon dont il avait été traité et a ajouté qu’il ne respectait pas Ten Hag.

Interrogé sur la sortie de Ronaldo pour la première fois, Ten Hag a déclaré au site officiel du club: “Il est parti et c’est le passé. Nous regardons maintenant vers l’avant et nous regardons vers l’avenir.”

Le capitaine portugais a été lié à une décision lucrative de rejoindre le club saoudien d’Al Nassr, mais a démenti les informations suite à la victoire 6-1 du Portugal en Coupe du monde contre la Suisse mardi.

Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag ont traversé une période difficile ensemble pendant leur court passage à Manchester United. Photo de Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que Ronaldo est entièrement concentré sur la Coupe du monde au Qatar et prendra une décision concernant son avenir après le tournoi.

Ten Hag a ajouté qu’il était satisfait des signatures faites pendant le mercato estival.

“Nous avons regardé et avec les joueurs de football, c’est clairement la première chose, les capacités d’un joueur”, a-t-il ajouté. “L’être humain derrière est également un facteur important, mais vous ne pouvez pas le sous-estimer.

“Vous avez besoin des bons personnages dans votre vestiaire, non seulement si vous voulez gagner un match, mais si vous voulez gagner des trophées.”

United revient à l’action le 21 décembre pour un affrontement en huitièmes de finale de la Coupe Carabao contre Burnley et Ten Hag est convaincu que ses joueurs seront prêts à concourir après la Coupe du monde.

“Nous avions un plan, nous avons préparé les joueurs avec ce qu’est le plan afin qu’il ne puisse y avoir aucune confusion sur ce qu’est le programme”, a-t-il déclaré. “Nous sensibilisons les joueurs au fait qu’après avoir été éliminé de la Coupe du monde, il faut retourner au club et la ligue continue immédiatement.

“Vous devez être prêt pour cela, mais je pense que nos joueurs y sont habitués. Nos joueurs sont des gagnants, et ils se battent maintenant pour la Coupe du monde, et au moment où ils sont éliminés – j’espère que l’un est le gagnant – ils doivent faire avec ça. Avec le succès qu’ils ont, ou les défaites, ils doivent faire avec et bien sûr ils doivent être prêts pour un autre défi.”