RIEN n’aurait pu être plus approprié que pour notre reine de commencer son long et dernier voyage au milieu de la splendeur naturelle glorieuse de la maison des Highlands qu’elle aimait le plus.

C’est ainsi que son cortège quitta Balmoral, le sanctuaire écossais qu’elle chérit toute sa vie, et serpenta lentement à travers les spectaculaires forêts de pins le long de la rivière Dee.

Drapé dans le Royal Standard of Scotland, le cercueil en chêne de Sa Majesté a traversé des villes et des villages silencieux, leurs rues bordées de milliers de personnes en deuil tenant des fleurs et des drapeaux de l’union.

À Édimbourg, elle est arrivée devant une foule immense sur le Royal Mile, éclatant en applaudissements spontanés. C’était comme si toute la ville s’était transformée.

Personne n’oubliera hier tant qu’il vivra.

Nous avons tous été témoins de nombreux événements d’une immense importance historique au cours des dernières années, mais aucun n’est plus grand que le décès de notre monarque le plus ancien et le plus aimé.

Les foules immenses et respectueuses de l’Écosse sont la mesure parfaite de cet amour.

Il est naturel de craindre que sans elle notre pays soit affaibli.

Nous tous qui reconnaissons l’importance pour la Grande-Bretagne de la monarchie, du devoir et de la tradition, nous sentons déconcertés sans la figure de proue qui les a incarnés pendant 70 ans avec un dévouement et une grâce inébranlables.

Pouvoir des étoiles

Et, oui, Elizabeth II sera un acte difficile à suivre.

Mais The Sun ne pense pas que nous ayons lieu de nous inquiéter.

Même dans leur chagrin, nos Royals les plus anciens ont jusqu’à présent répondu parfaitement.

Notre nouveau roi a fait une transition transparente de prince à monarque et s’est mis au travail immédiatement tout en trouvant le temps de saluer les foules de personnes en deuil.

William et Kate ont été parfaits, en particulier avec le bain de foule impromptu de Windsor auquel ils ont magnanimement invité Harry et Meghan malgré leur rupture très publique.

Ces quatre-là nous ont rappelé le pouvoir mondial des étoiles qu’ils auraient pu exercer ensemble et, qui sait, pourraient le faire à nouveau un jour.

Mais il est facile de se laisser emporter par l’idée que les frères ont été réconciliés dans leur chagrin.

Nous aimerions le voir. . . mais, malheureusement, il faudra plus que cela.

Harry a une autobiographie qui sort, liée à plus de boue.

Meghan semble déterminée à continuer à profiter de sa prétendue victimisation en tant que recrue royale.

Elle doit arrêter, pour de bon. Et Harry doit jeter son livre.

Ce n’est qu’alors que les blessures qu’ils ont déjà infligées commenceront à guérir.

