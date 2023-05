Il est mort de causes naturelles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ken McKay/ITV/Shutterstock

Club S 7 membre Paul CattermoleLa cause du décès de a été révélée. Un porte-parole du service du coroner du Dorset a déclaré PERSONNES le 18 mai, Paul est décédé de « causes naturelles » à l’âge de 46 ans le 6 avril. « Nous confirmons que M. Cattermole est décédé de causes naturelles et nos enquêtes sont terminées », a déclaré le porte-parole. « Comme sa mort était de cause naturelle, il n’y aura pas d’enquête. »

La cause du décès de Paul n’était pas connue lorsqu’il a été retrouvé mort dans sa maison du Dorset, en Angleterre. Une déclaration de sa famille a déclaré que la police avait confirmé « qu’il n’y avait aucune circonstance suspecte » concernant le décès de Paul. La déclaration demandait également une «intimité» pour la famille, les amis et les membres du S Club 7 de Paul.

Au lendemain de la mort de Paul, son groupe pop lui a rendu hommage sur Instagram. « Nous sommes vraiment dévastés par le décès de notre frère Paul », a écrit le S Club 7, accompagné d’une photo de retour de Paul. « Il n’y a pas de mots pour décrire la profonde tristesse et la perte que nous ressentons tous. Nous avons eu tellement de chance de l’avoir eu dans nos vies et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Il manquera tellement à chacun d’entre nous. Nous vous demandons de respecter la vie privée de sa famille et du groupe en ce moment.

Paul est décédé cinq mois avant de se lancer dans la tournée de retrouvailles du 25e anniversaire du S Club 7. Il était membre du groupe pop anglais formé en 1998 par Les filles aux épices directeur Simon Fuller. Les autres membres du groupe comprenaient Tina Barrett, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O’Meara, Hannah Spearritt, et Rachel Stevens. Leur premier single, « Bring It All Back », était l’une de leurs chansons les plus populaires. Paul a quitté le S Club 7 en mars 2002 parce qu’il voulait « un changement musical ».

Paul n’a jamais été marié, mais il est sorti avec sa coéquipière Hannah Spearitt de 2001 à 2006. Hannah a abandonné la tournée anniversaire du S Club 7 à la suite de la mort de Paul.

