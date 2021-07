Il est monstrueux que les hommes de main de l’ICO aient perquisitionné des maisons pour identifier le dénonciateur de l’affaire Matt Hancock

Police secrète

Le scoop de Matt Hancock de THE Sun n’aurait pas pu être plus carrément dans l’intérêt public.

Voici le secrétaire à la Santé marié embrassant son amant dans son bureau tout en exigeant hypocritement que le reste de la nation continue de se distancier socialement.

Le Sun a dévoilé l’affaire de Matt Hancock le mois dernier Crédit : Reuters

Hancock a réalisé que le jeu était terminé, a arrêté et s’est excusé publiquement.

Et puisque les deux côtés du clivage politique – et l’avocat le plus ancien de Grande-Bretagne, Lord Chancelier Robert Buckland – conviennent que l’histoire était dans l’intérêt public, alors par définition, la fuite de la vidéosurveillance qui l’a révélée l’était aussi.

Il est donc monstrueux que des hommes de main du bureau du commissaire à l’information soutenu par le gouvernement aient fait une descente dans deux propriétés, saisissant des ordinateurs, dans l’espoir d’identifier le dénonciateur.

C’est un abus scandaleux. Une tactique conçue pour punir ceux qui se sont manifestés à juste titre, et certainement pour dissuader ceux qui pourraient avoir des preuves d’un autre scandale d’importance nationale.

Rappelons à l’OIC sa mission officielle. Il existe pour « défendre les droits à l’information dans l’intérêt public » et « promouvoir l’ouverture des organismes publics ».

Comment les raids de style policier sur ceux qu’ils soupçonnent-ils nous ont-ils aidés à exposer le non-respect des règles de Hancock ?

L’ICO a en outre le devoir de protéger la « confidentialité des données des individus ». Est-ce que cela soutient sérieusement que le droit de Hancock de garder ces images de vidéosurveillance privées l’emporte sur l’intérêt public à les révéler et à le demander des comptes ?

Les lanceurs d’alerte jouent un rôle clé en attirant l’attention du public sur les scandales via la presse. Comme les centaines de morts inutiles à l’hôpital Stafford il y a 15 ans. Ou la débâcle des dépenses de 2009 qui a englouti les députés et leurs pairs.

Sans dénonciateurs, nous pourrions en savoir peu sur les pénuries d’EPI l’année dernière ou sur la crise des maisons de soins.

Le prochain scandale pourrait également avoir une importance vitale. L’objectif de l’ICO est-il d’intimider les futurs lanceurs d’alerte pour les faire taire ?

C’est appsurd

L’application d’alerte Covid avait du sens avant que nous ayons des jabs ou des tests de flux latéral. C’est devenu une absurdité qui paralyse la Grande-Bretagne.

Oui, les infections montent en flèche. Mais 520 194 personnes ont été « pincées » en une seule semaine.

Cela signifie le chaos pour les entreprises, les pubs et les hôpitaux avec un grand nombre de travailleurs à domicile. Quelque 900 de l’usine Nissan de Sunderland s’auto-isolent.

C’est juste parmi les adultes qui ont encore l’application volontaire. Des millions de personnes l’ont supprimé, députés inclus. Pas étonnant.

Ils ont probablement eu deux jabs et ont une protection maximale. Ils ont peut-être aussi été testés négatifs. Mais ils pourraient tout de même être pincés et condamnés à dix jours d’assignation à résidence par un algorithme qui peut s’avérer extrêmement inexact.

Même le gouvernement admet qu’il n’est plus « approprié au risque ».

Pourquoi les gens devraient-ils compromettre leur travail ou leurs vacances en famille pour cela ?