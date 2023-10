Il est maintenant temps pour les personnes âgées de se faire vacciner contre le RSV

11 octobre 2023 – Les progrès récents dans le domaine de l’immunologie ont donné aux prestataires de soins de santé et à leurs patients de nouveaux outils pour lutter contre une maladie respiratoire potentiellement mortelle qui touche largement les personnes âgées. Et non, ce n’est pas le COVID-19.

Les responsables de la santé publique estiment que presque tous les Américains contracteront au moins une forme bénigne du virus respiratoire syncytial (VRS) au cours de leur vie. La maladie peut mettre la vie des nourrissons et des tout-petits en danger, mais elle peut également être dangereuse pour les personnes âgées.

Chaque année, 60 000 à 160 000 adultes de plus de 65 ans sont hospitalisés à cause du VRS, entraînant jusqu’à 10 000 décès. En mai, la FDA a approuvé le premier vaccin contre le RSV pour les adultes de plus de 60 ans.

Puis, en juillet, la FDA a approuvé un vaccin pour les nourrissons et pour Femmes enceintes aux semaines 32 à 36 de grossesse. Chez les enfants de moins de 5 ans, entre 58 000 et 80 000 hospitalisations surviennent chaque année.

Les professionnels de la santé exhortent fortement les adultes de plus de 60 ans souffrant de problèmes de santé à se faire vacciner contre le RSV alors que nous nous dirigeons vers ce qu’on appelle communément saison du rhume et de la grippe, mais inclut désormais le COVID et le VRS.