Il est maintenant temps de s’assurer qu’il s’agit du plus grand des siècles Cherokee

Le Campus d’Owasso des Cherokee Film Studios récemment agrandi est une installation ultramoderne pour raconter des histoires Cherokee et créer de bons emplois pour nos citoyens et autres Amérindiens. Avec l’Institut du cinéma Cherokeenous avons lancé le premier et le seul centre d’éducation et de développement de la main-d’œuvre au monde géré par des tribus et visant spécifiquement à aider les Amérindiens à rejoindre l’industrie du divertissement.

En Oklahoma – l’État d’origine de 39 nations tribales – nous avons tellement d’histoires qui devraient toucher un public plus large. Nous supprimons les obstacles qui empêchent les Cherokees et autres autochtones de raconter ces histoires tout en trouvant des carrières durables dans le cinéma et les médias.

Les jeunes d’aujourd’hui auront des opportunités que nos ancêtres n’auraient jamais pu imaginer, et cette nouvelle génération redonnera en racontant les sacrifices et les réalisations qui nous ont amenés ici.

Ce sera un grand siècle Cherokee, et les choix et les investissements que nous faisons aujourd’hui nous ont mis sur cette voie.

Chuck Hoskin, Jr. est le principal chef de la nation Cherokee.