“Il est l’un des plus grands athlètes à avoir jamais pratiqué n’importe quel sport” – Novak Djokovic fait l’éloge de Roger Federer

La star du tennis Novak Djokovic a fait l’éloge de Roger Federer, la légende suisse qui sera vue pour la dernière fois sur le court lors de la Laver Cup, à partir du 23 septembre à Londres. Avant le tournoi, Djokovic a déclaré que Federer n’était pas seulement le plus grand joueur de tennis, mais le plus grand sportif.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, est l’un des athlètes les plus aimés au monde et l’annonce de sa retraite a rendu tout le monde très ému. Cependant, tous ses fans ont hâte de le voir sur le terrain de la Laver Cup lorsqu’il s’associera à son féroce rival et ami, Rafael Nadal pour Team Europe vendredi.

La Laver Cup sera un spectacle emblématique puisque les géants du tennis Federer, Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray, le Big 4 du tennis masculin, joueront ensemble en équipe pour l’Europe pour la première fois depuis l’Open d’Australie en 2019.

Djokovic, qui avait publié une note sincère pour Federer après l’annonce de sa retraite, a maintenant fait l’éloge de l’impact de 41 ans sur le sport.

“Son impact sur le jeu a été énorme, sa façon de jouer, son style, sans effort, tout simplement parfait pour un œil d’entraîneur de tennis, de joueur ou simplement de fan de tennis”, a déclaré Djokovic.

Djokovic a ajouté qu’Andy Murray et lui-même ne savaient pas que Federer raccrocherait ses crampons après la Laver Cup et maintenant que tout le monde le sait, l’excitation suscitée par le match d’adieu ajoutera davantage à l’atmosphère de l’O2 Arena de Londres.

“Andy et moi ne savions pas que ce serait son dernier match, ses adieux ce week-end, donc cela rend cette occasion encore plus grande parce qu’il est l’un des plus grands athlètes à avoir jamais pratiqué le sport, n’importe quel sport”, a ajouté Djokovic.

Federer, Djokovic, Nadal et Murray sont souvent connus pour leurs rivalités sur le court mais il est à noter que tous les quatre se respectent mutuellement. Le Serbe a battu Federer lors de 4 finales majeures, dont Wimbledon 2019, qui était la dernière apparition de la légendaire star suisse dans une finale du Grand Chelem.

Djokovic a en outre déclaré que la Laver Cup était une excellente occasion pour lui et les autres de passer du temps et de se connaître, ce qui n’est pas possible pendant la tournée.

“C’est formidable que nous ayons la chance de passer du temps de qualité ensemble hors du terrain”, a déclaré Djokovic.

“Nous organisons des dîners d’équipe et discutons de tennis, de sport, de la vie. Normalement, nous ne faisons pas ça en tournée, nous avons nos propres équipes et familles, donc c’est assez unique », a-t-il ajouté.

