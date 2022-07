Il est le seul fournisseur de boue du baseball. C’est un travail qu’il pourrait bientôt perdre.

“S’ils arrêtaient de commander, je serais plus contrarié par la fin de la tradition, pas par mes résultats”, a-t-il déclaré, debout dans son garage en short rouge et baskets montantes blanches Chuck Taylor. “S’ils ne veulent pas de la boue, ils n’ont pas à l’acheter.”

La tradition a commencé avec Russell Blackburne, alias Lena, un joueur de champ fougueux et faible qui a frappé dans les ligues majeures dans les années 1910 avant de s’installer en tant qu’entraîneur et manager des ligues majeures. Un condamné à perpétuité, vu sur des photos en noir et blanc aux côtés de Ty Cobb et Connie Mack.

Alors qu’il entraînait la troisième base des Philadelphia Athletics en 1938, il entendit un arbitre se plaindre de la difficulté à préparer de toutes nouvelles balles à utiliser. Blackburne a expérimenté la boue d’un affluent du fleuve Delaware, non loin de sa maison dans le New Jersey, et a découvert qu’elle dépolissait la balle tout en conservant principalement sa blancheur.

Il avait maintenant un travail secondaire. Après un certain temps, toutes les équipes des ligues majeures et mineures utilisaient ce que l’on appelait parfois la «boue du Mississippi» – bien que «mystérieux» aurait été plus approprié que le Mississippi.