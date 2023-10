Quito, Équateur – La nuit était déjà tombée et tous les magasins étaient fermés sur l’avenue des Shyris, artère principale du cœur de Quito, en Équateur.

Mais une partie de la rue était néanmoins bondée dimanche dernier, alors que les partisans de Daniel Noboa convergeaient vers les gradins à l’extérieur du parc La Carolina pour célébrer sa victoire sur la gauche Luisa Gonzalez lors de la présidentielle de 2023.

« C’est un triomphe pour les plus jeunes », a déclaré Maria Paz, 25 ans, à Al Jazeera alors qu’elle rejoignait les fêtards sur l’avenue.

À 35 ans, Noboa est sur le point de devenir le plus jeune président élu d’Équateur et, au cours de sa campagne, il a séduit l’électorat relativement jeune du pays. Près d’un quart de tous les électeurs éligibles ont entre 18 et 29 ans.

Mais Noboa fait face à une bataille difficile alors qu’il se prépare à reprendre le Palacio de Carondelet, le palais présidentiel de l’Équateur.

Confronté à un mandat abrégé de 18 mois, Noboa dispose de peu de temps – et de peu de soutien politique – pour résoudre certains des problèmes les plus urgents de l’Équateur.

Et les enjeux sont élevés. L’économie de l’Équateur se remet encore de la pandémie de COVID-19 et la criminalité a explosé, plongeant la population dans la peur.

Mais les électeurs comme Paz sont optimistes. Lorsqu’elle a entendu les résultats le soir de l’élection, elle s’est précipitée vers l’avenue avec en remorque une silhouette en carton grandeur nature du président élu. «Maintenant, je m’attends à ce que des emplois arrivent et que le crime organisé quitte mon pays», a-t-elle déclaré.

Tant de problèmes, si peu de temps

Les circonstances de l’élection de Noboa sont historiques. En mai, confronté à une éventuelle destitution, l’actuel président Guillermo Lasso a invoqué un mécanisme constitutionnel jamais utilisé auparavant, connu sous le nom de « muerte cruzada » ou « mort dans les deux sens ».

Cela lui a permis de dissoudre l’Assemblée nationale – au prix de mettre fin à sa propre présidence. Lasso avait 90 jours pour déclencher de nouvelles élections.

La « mort à double sens » a également limité la durée pendant laquelle le successeur de Lasso pourrait rester en fonction. Normalement, un mandat présidentiel complet dure quatre ans. Mais en vertu de la « mort à double sens », le successeur de Lasso ne peut purger que le reste de son mandat : ​​18 mois.

Cela signifie que les Équatoriens se rendront à nouveau aux urnes en mai 2025, à peine un an et demi après la prestation de serment de Noboa.

La brièveté de ce mandat pousse Noboa à agir – et à agir rapidement.

« Il doit faire face à l’insécurité. Dans une certaine mesure, il devrait promouvoir la santé publique, soutenir les secteurs les plus pauvres et offrir des opportunités d’enseignement supérieur », a déclaré à Al Jazeera Santiago Basabe, directeur de l’Association équatorienne de science politique.

« A part ça, je ne pense pas qu’il puisse faire grand-chose de plus dans ce laps de temps. »

Gouverner avec une assemblée fragmentée

Selon Basabe, Noboa est le premier chef d’État depuis 1979 à accéder au pouvoir sans le soutien d’un parti politique formel.

Héritier d’une des familles les plus riches d’Équateur, qui a fait fortune dans l’exportation de bananes, Noboa est un nouveau venu dans la politique nationale. Il a été élu pour la première fois à l’Assemblée nationale en 2021, et il était au milieu de son premier mandat lorsque la législature a été dissoute.

En tant que nouveau membre de l’Assemblée, Noboa n’avait pas encore gravi les échelons d’un parti politique existant ni formé un mouvement politique solide.

Il s’est donc appuyé sur le soutien de deux partis existants pour soutenir sa candidature à la présidence : un groupe appelé Peuple, Égalité et Démocratie (PID), ainsi que le Mouvement vert éthique révolutionnaire et démocratique (MOVER).

Avec le propre mouvement de Noboa, ils ont formé une coalition appelée Alliance nationale démocratique (ADN). Mais chaque parti conserve son indépendance. Ni PID ni MOVER ne sont officiellement dirigés par Noboa.

De plus, Noboa doit également composer avec une Assemblée nationale fragmentée. Depuis que de nouvelles élections législatives ont eu lieu en août, aucun groupe politique ne détient la majorité absolue.

Sur les 137 sièges de l’Assemblée, la coalition ADN de Noboa a obtenu environ 14 sièges, contre environ 52 pour le Mouvement de révolution citoyenne, le parti de Gonzalez, son rival présidentiel.

Aucun des deux total n’est suffisant pour diriger l’assemblée sans votes supplémentaires de partis extérieurs.

« Le pragmatisme doit être son étoile du nord », a déclaré Basabe. Il estime que Noboa devrait éviter autant que possible de s’engager avec l’Assemblée nationale, et se concentrer plutôt sur ce qu’il peut faire à travers l’action exécutive.

« L’achat de nouveaux équipements pour les forces de sécurité ne nécessite pas l’autorisation de l’Assemblée nationale. Il lui suffit d’y consacrer un certain budget et d’avoir la volonté politique de le faire avancer », a expliqué Basabe.

Craintes d’un « Lasso 2.0 »

Noboa est également soupçonné de faire partie d’une tendance politique vers la droite qui a commencé avec Lasso.

Le président sortant était le premier dirigeant conservateur élu du pays depuis près de deux décennies. Comme Noboa, Lasso était un homme d’affaires avant de se lancer en politique, après avoir dirigé une banque de premier plan.

À l’approche du second tour de dimanche, Gonzalez et le Mouvement de révolution citoyenne ont cherché à relier les deux hommes, présentant Noboa comme une continuation de la dérive vers la droite amorcée par Lasso.

Les critiques ont pointé du doigt sa colistière Verónica Abad comme preuve de cette tendance politique. Coach d’affaires de droite, Abad a parlé de son désir de privatiser les services d’éducation et de santé de l’Équateur, et elle a vivement critiqué l’avortement et le féminisme.

Mais Noboa a décrit ses opinions comme étant de centre-gauche, et les analystes soulignent qu’il est trop tôt pour comprendre comment il pourrait gouverner, compte tenu de son histoire politique limitée.

« C’est un gamin de 35 ans sans réelle expérience politique, qui répond d’une énorme fortune. Personne n’a la moindre idée de ce que sera son gouvernement », a déclaré Basabe.

L’analyste politique Arianna Tanca Macchiavello a déclaré à Al Jazeera qu’elle pensait que les contraintes fiscales et politiques définiraient l’administration de Noboa plus que n’importe quelle idéologie.

Elle a expliqué que sa campagne politique jusqu’à présent s’est appuyée sur l’optique, Noboa ne se présentant ni comme de droite ni comme de gauche.

« Noboa devra peut-être passer du marketing politique au gouvernement », a déclaré Tanca.

Basabe et Tanca ont indiqué que le choix des membres du cabinet par Noboa serait une opportunité pour le président élu d’établir son administration distincte de celle de Lasso. Mais Basabe a averti que si Noboa ne faisait appel qu’à de riches conseillers et à des personnalités de l’establishment, il risquerait d’indigner l’opinion publique.

« Son cabinet devrait sentir la diversité et avoir le goût de la rénovation », a déclaré Basabe.

Faire face au dilemme sécuritaire de l’Équateur

Dans les jours qui ont suivi les élections, Noboa a déjà pris des mesures pour commencer à organiser son administration et à fixer des priorités.

Une grande partie de ses premières démarches sont liées à la situation sécuritaire instable en Équateur. Autrefois pays relativement paisible, l’Équateur a vu son taux de meurtres monter en flèche ces dernières années.

Au cours des six premiers mois de 2023, la police équatorienne a recensé 4 374 homicides, plaçant le pays en bonne voie pour devenir le troisième pays le plus violent d’Amérique latine.

Une partie du problème vient de la présence croissante du crime organisé, qui cherche à tirer parti des routes de trafic de drogue passant par l’Équateur. Le pays est situé entre les principales régions productrices de cocaïne de Colombie et du Pérou et borde l’océan Pacifique.

Le gouvernement a eu du mal à contenir la violence qui en a résulté. Mardi, Noboa a rencontré Lasso et lui a demandé de convoquer un conseil de sécurité dans les plus brefs délais.

Lors du dernier débat présidentiel, Noboa a également déclaré qu’il organiserait un référendum national sur le rôle des forces armées équatoriennes au cours de ses 100 premiers jours de mandat.

Selon Luis Córdova-Alarcón, expert en conflits et violences à l’Université centrale de l’Équateur, Lasso a utilisé une approche militaire pour lutter contre le crime organisé, avec le soutien des États-Unis et d’Israël.

« Mais il n’y avait aucune stratégie politique pour l’accompagner », a déclaré Córdova à Al Jazeera.

Córdova estime que cette approche militarisée de « guerre contre la drogue » ne conduit qu’à davantage de violence. Il pense plutôt que Noboa devrait se concentrer sur les enquêtes sur le blanchiment d’argent, l’éradication de la corruption officielle et la réforme de la police.

Mais cela pourrait représenter un défi de taille pendant 18 mois de mandat, a déclaré Córdova. Noboa aura les bras occupés pendant cette période.

« Réduire la violence criminelle, réduire la corruption et parvenir à la croissance économique sont autant de priorités pour l’Amérique latine. Mais on ne peut en réaliser qu’un ou deux, pas tous en même temps », a déclaré Córdova.

Alors qu’elle votait dimanche dernier, la politologue Pamela Ledesma a déclaré à Al Jazeera que 18 mois en tant que président ne suffisaient peut-être pas pour adopter des changements substantiels – mais c’était largement le temps de perdre la faveur du public.

« Je crois que la victoire se transformera en punition pour celui qui gagnera », a-t-elle déclaré.