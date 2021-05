Il est le «lil Ladoo de maman»: Sameera Reddy pour l’anniversaire de son fils | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Sameera Reddy s’est rendue sur Instagram lundi pour publier une vidéo d’anniversaire spéciale pour son fils Hans, qui a eu six ans.

La vidéo comprenait des photos de Sameera alors qu’elle attendait Hans et racontait son voyage au fil des ans. Les images invisibles incluaient celles où il est emmailloté comme un bébé à celles où il est en train de faire des bouffonneries coquines comme un enfant en bas âge. Dans une note qu’elle a écrite pour son fils, elle a écrit sur la façon dont il sera «pour toujours le petit Ladoo de maman».

Elle a écrit: « Même lorsque vous grandissez et devenez un homme, vous serez toujours et pour toujours le petit Ladoo de maman. J’ai passé 6 ans à regarder Hans devenir le frère attentionné et un petit garçon incroyable éblouissant notre monde Joyeux anniversaire Hansie nous vous aimons ! Restez toujours heureux #messymama #happybirthday #happyhans # 6yearsold. «

Sameera publie régulièrement des photos et des vidéos avec ses enfants Hans ainsi qu’avec sa fille Nyra, qui aura deux ans en juillet.