« Il est incroyable » : Bedard de la C.-B. fait encore une fois tourner les têtes au camp mondial junior du Canada

Le moment fort de Connor Bedard a été difficile à manquer.

Déjà le premier choix présumé au repêchage de la LNH en 2023, le phénomène de 17 ans avec un tir de balle et une capacité à donner l’impression que la rondelle est sur une ficelle – laissant souvent les défenseurs chasser les ombres et les gardiens de but stupides – a pris son jeu vers de nouveaux sommets cette saison.

La vidéo de ses compétences à couper le souffle éclabousse les médias sociaux sur ce qui semble être une base quasi quotidienne. Et il y aura presque certainement plus de clips viraux lorsque Bedard occupera le devant de la scène avec le Canada au Championnat du monde de hockey junior 2023 plus tard ce mois-ci.

Ses exploits sont également déjà entrés dans la conversation de la LNH.

« Nous avons des gars dans le vestiaire des Kings qui parlent de lui du genre : ‘Tu peux jouer avec Bedard kid’ », a déclaré le défenseur canadien Brandt Clarke, qui a été prêté à l’équipe nationale masculine des moins de 20 ans par Los Angeles pour le tournoi.

“Je ne nommerai personne.”

Alors, le coéquipier en question était-il le défenseur des Kings et geek de hockey réputé Drew Doughty?

“(Il) a dit ça, en fait”, a ajouté Clarke, 19 ans, en riant. « (Bédard) obtient déjà ce genre de reconnaissance.

Avec raison.

Après une performance de 51 buts et 100 points à 16 ans pour les Pats de Regina de la Ligue de hockey de l’Ouest en 2021-2022, le centre soyeux de North Vancouver, en Colombie-Britannique, est passé au niveau supérieur cette saison.

Bedard a été tenu à l’écart de la feuille de pointage lors du premier match de Regina, mais a marqué 27 fois et ajouté 37 passes depuis dans le cadre d’une séquence scandaleuse de 27 matchs avec au moins un point.

Avant de se joindre au Canada, qui visera sa 20e médaille d’or lors de l’ouverture des championnats du monde juniors le 26 décembre à Halifax et Moncton, Bedard a récolté cinq points dans une victoire de 8-2 le week-end dernier.

L’espoir canadien junior mondial et gardien de but des Thunderbirds de Seattle, Thomas Milic, a été interrogé sur le tir de Bedard.

Il s’avère qu’il a une expérience directe de la WHL cette saison.

“C’est joli, joli, plutôt bon”, a déclaré le joueur de 19 ans avec un sourire. “Il y a une photo en ligne où la photo a été prise et je la cherche toujours et elle passe juste à côté de moi.

“Espérons que celui-ci ne circule pas trop.”

Au cours d’une récente séance sur glace au camp de sélection mondial junior du Canada à Moncton, un simple exercice de précipitation a permis à Bédard de capter sans effort une passe capricieuse en attirant la rondelle entre ses jambes jusqu’à son bâton sans ralentir la foulée – l’un des innombrables moments subtils qui semblent ordinaires , mais certainement pas.

Shane Wright, le choix n ° 4 du Seattle Kraken au repêchage de 2022, a déclaré que Bedard avait des coéquipiers en admiration.

« Un si bon joueur, mais on ne saurait jamais », a déclaré le centre de 18 ans, qui a également été prêté au Canada pour le tournoi. “Un gars tellement terre-à-terre et un gars tellement amusant à côtoyer.

«Il se soucie de prendre soin de lui correctement et se soucie de son jeu. Nous voyons le talent sur la glace, nous voyons les mouvements qu’il fait et tous les clips, mais il y a tellement de choses qu’il fait hors caméra – dans les coulisses – qui lui permettent d’être si bon et d’avoir autant de succès. Il est incroyable.

L’un des 10 joueurs de retour de l’alignement médaillé d’or du Canada qui a remporté les championnats du monde juniors d’août repensés repoussé de huit mois à la suite d’une série d’épidémies de COVID-19 qui ont mis de côté l’événement de l’an dernier, Bedard est bloqué après avoir travaillé dur pour gagner une place 12 mois depuis.

Mais il ne tient rien pour acquis.

« Je veux toujours arriver avec cette mentalité d’essai », a déclaré Bedard, le premier joueur à avoir obtenu un statut exceptionnel pour jouer dans la WHL un an plus tôt à l’âge de 15 ans. « J’essaie toujours de faire mes preuves et de montrer à tout le monde ici ce que je peux faire.

Ce qu’il a fait au cours des dernières années – Bedard s’est même rendu en Suède pendant la pandémie pour s’entraîner et trouver des matchs lorsque la WHL a fermé ses opérations – est de démontrer un dynamisme et une détermination qui reflètent ses talents.

« Un joueur qui nous a séduits à Noël dernier, un joueur qui nous a séduit cet été », a déclaré James Boyd, membre du groupe de gestion du Canada. «Il a la capacité de changer la donne. Ce qui est excitant, c’est qu’il est un meilleur joueur maintenant.

Le directeur du personnel des joueurs, Alan Millar, a déclaré que la prochaine étape consiste à perfectionner son jeu sans la rondelle.

“Lorsque vous entrez dans ces matchs clés, les affrontements sont importants”, a déclaré Millar. «L’attaque et une compétence, nous le savons tous. Mais je pense que vous verrez un jeune homme dont le jeu a mûri et qui est d’autant plus complet.

Bien que cela ait été un point d’attention, Bedard fait de son mieux pour garder le brouillon à distance.

“Vous vous concentrez tellement sur la victoire”, a-t-il déclaré. « C’est le bruit extérieur. Je suis tellement concentré sur la salle avec les Pats et ici avec l’équipe canadienne.

“C’est assez facile de bloquer ce genre de choses.”

Adam Fantilli, un attaquant de première année à l’Université du Michigan, devrait être dans la conversation pour la place de numéro 2 au repêchage, et Bedard sont des amis hors de la glace.

La paire a regardé le match de Regina vendredi lorsque Fantilli n’a pas pu obtenir le match du Michigan contre Michigan State sur son ordinateur portable.

“Un gars formidable”, a déclaré Fantilli.

“C’est assez drôle quand les gens nous mettent les uns contre les autres”, a ajouté Bedard. “Nous avons un peu plaisanté à ce sujet, mais nous nous encourageons tous les deux et maintenant nous sommes dans la même équipe.”

Le prochain grand talent du hockey – Bedard a été comparé à Connor McDavid en termes de ce qu’il pourrait faire pour changer l’avenir d’une franchise de la LNH – ne fait que commencer.

Et déjà un gros sujet de discussion dans le sport.

“Il est comme annoncé”, a déclaré Clarke. « Il est tellement intelligent avec la rondelle que sa sortie est inégalée.

“J’ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière.”

La prochaine étape consiste à essayer d’obtenir une autre médaille d’or sur le sol national.

Joshua Clipperton, La Presse canadienne

