Il est imprudent de sous-estimer les adversaires dans les compétitions internationales, déclare Lovlina Borgohain

Malgré une médaille de bronze olympique dans son minou, la boxeuse Lovlina Borgohain ne prend aucun adversaire à la légère lors des prochains Jeux du Commonwealth 2022, qui se tiendront à Birmingham du 28 juillet au 8 août. La boxeuse de 24 ans originaire d’Assam a déclaré qu’elle avait a fait quelques erreurs au Championnat du monde où sa campagne s’est terminée en pré-quarts de finale. Visant l’or, elle est passée des sorties décevantes aux Mondiaux et est maintenant prête à exceller au CWG 2022.

Interrogée sur le niveau de la compétition au CWG car de nombreux boxeurs de classe mondiale ne participent pas, Lovlina a déclaré à IANS en marge de la cérémonie d’envoi du contingent indien à New Delhi : « Chaque événement international est difficile. Je ne veux pas rabaisser en disant que le CWG n’est pas un tournoi difficile. Vous devez être prêt pour des combats difficiles. Comme dans tous les tournois internationaux, il faut être fort mentalement, gérer la pression du match face à des boxeurs très expérimentés et décorés. » L’essentiel était qu’au Championnat du monde, je n’étais pas très fort mentalement. Je n’étais pas capable de me concentrer correctement. J’ai travaillé là-dessus. J’ai travaillé dur sur mes erreurs que j’ai commises aux Mondiaux.

La boxeuse a dû traverser de nombreux hauts et bas et ses préparatifs ont également été entravés en raison de la pandémie de Covid-19. Cependant, elle a scellé la place dans l’équipe indienne pour le CWG dans l’épreuve des 70 kg avec une victoire dominante 7-0 contre Railways Pooja lors des essais de sélection organisés à Delhi. Lovlina a marqué l’histoire lorsqu’elle a remporté la médaille de bronze chez les femmes de 69 kg à Tokyo 2020, devenant la troisième boxeuse indienne à remporter une médaille aux Jeux olympiques après Vijender Singh (bronze à Pékin 2008) et Mary Kom (bronze à Londres 2012).

Interrogée sur ses chances de gagner au CWG, elle a déclaré: «Lorsque vous réalisez quelque chose, les gens attendent la même chose à chaque événement. Avec un travail acharné et un entraînement rigoureux, je ferai de mon mieux pour remporter une médaille d’or au CWG. Mais dans les compétitions internationales, il serait difficile pour n’importe quel athlète de dire que oui, je vais gagner cette médaille en particulier. »

“J’espère que je pourrai continuer ma bonne performance et éventuellement remporter une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2022 également”, a ajouté le vainqueur des médailles de bronze consécutives aux championnats du monde en 2018 et 2019. Comme tous les athlètes , Lovlina est déterminée à changer la couleur de la médaille à Paris 2024. “Mon objectif ultime est de remporter la médaille d’or à Paris”, a-t-elle déclaré.

