Peu de temps après l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, David Gilmour a recruté le batteur de Pink Floyd Nick Mason et le bassiste Guy Pratt pour Hé Hé, lève-toiune nouvelle chanson mettant en vedette le musicien (et soldat) ukrainien Andriy Khlyvnyuk au chant.

Gilmour a cherché à utiliser le nom de Floyd pour sensibiliser le plus possible à la cause ukrainienne et obtenir autant d’argent que possible, et en cela il a certainement réussi, avec la chanson aider à récolter plus de 600 000 $ pour les efforts de secours. Au-delà de cet effort ponctuel, Gilmour dit qu’il a mis Pink Floyd « au lit ».

Dans une nouvelle interview avec GuitaristeGilmour – tout en affirmant qu’il était fier de son travail avec le groupe – a déclaré que leur voyage était terminé.

« J’ai mis de côté toute cette histoire de Pink Floyd il y a de très nombreuses années », a-t-il déclaré. « Je veux dire, c’est impossible d’y retourner sans Rick [Wright, Floyd’s late keyboardist]et je ne voudrais pas. Tout est fait.

« Je suis très heureux et satisfait de la petite équipe que j’ai autour de moi ces jours-ci. Nous avons eu beaucoup d’offres pour partir en tournée et ainsi de suite, mais je suis dans cette position égoïstement chanceuse d’avoir plus qu’assez d’argent et d’avoir eu plus qu’assez de renommée. Je n’ai tout simplement pas besoin de ce genre de choses ces jours-ci.

Cependant Hé Hé, lève-toi est sorti entre eux, les commentaires de Gilmour sur l’avenir de Pink Floyd sont assez similaires à ceux qu’il a faits la dernière fois Médecin généraliste s’est assis avec lui, en 2020.

«J’en ai fini avec ça», avait-il déclaré à l’époque. « J’ai vécu dans Pink Floyd pendant de nombreuses années, et plusieurs de ces années au début, avec Roger. Et ces années dans ce qui est maintenant considéré comme notre apogée ont été à 95 pour cent musicalement épanouissantes, joyeuses et pleines de plaisir et de rires. Et je ne veux certainement pas laisser les cinq pour cent restants influencer ma vision de ce qui a été un moment long et fantastique ensemble.

«Mais», a-t-il poursuivi, «le processus a suivi son cours, nous avons terminé, et ce serait illusoire de revenir en arrière et de recommencer. Et le faire sans Rick [Wright] ce serait tout simplement faux.

« Je suis tout à fait favorable à ce que Roger fasse tout ce qu’il veut, s’amuse et tire la joie qu’il a dû avoir de ces moments-là. [2010-2013] Mur montre. Je suis en paix avec toutes ces choses. Mais je ne veux absolument pas y retourner. Je ne veux pas aller jouer dans les stades. Je suis libre de faire exactement ce que je veux faire et comment je veux le faire.

Pour lire l'interview complète de Gilmour avec Médecin généraliste – qui couvre le matériel, les solos de guitare et la réalisation de son premier album solo en neuf ans