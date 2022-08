Il est important que nous ayons la prochaine génération de défenseurs, déclare le manager de Chelsea, Thomas Tuchel

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, était ravi de la performance de Thiago Silva, Cesar Azpilicueta et Kalidou Koulibaly samedi, mais avec les trois arrières ayant un âge combiné de 100 ans, il sait que le club doit sécuriser la prochaine génération de défenseurs.

Chelsea, qui a battu Everton 1-0 lors de son premier match en Premier League, a perdu Antonio Rudiger, 29 ans, et Andreas Christensen, 26 ans, à la fin de la saison avant de signer l’international sénégalais Koulibaly de Naples.

“Nous sommes si heureux d’avoir des joueurs comme Azpi, Thiago et Kalidou, mais il est également important que nous ayons la prochaine génération pour éventuellement prendre le relais dans les années à venir”, a déclaré l’Allemand sur le site Internet du club.

“Le jeu est très physique et très exigeant, c’est la situation, nous avons donc besoin d’autres joueurs pour tourner avec ces gars-là”, a-t-il ajouté.

« En général, c’est un fait qu’on a les trois arrières, le gardien et le double six à Jorginho et N’Golo (Kante) qui ont tous la trentaine.

“C’est comme ça et bien que nous soyons si heureux avec ces gars, nous devons également envisager l’avenir.”

Chelsea, troisième la saison dernière, accueille dimanche son rival londonien Tottenham Hotspur.

