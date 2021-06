« Il est important que j’écoute mon corps »: la légende du tennis Roger Federer devient le dernier grand nom à se retirer de Roland-Garros

Federer, qui compte l’Open de France 2009 parmi sa liste de 20 victoires en Grand Chelem en carrière, devra attendre un peu plus longtemps pour son 21e après avoir confirmé sur les réseaux sociaux qu’il se retirait du tournoi avant son match prévu lundi avec Matteo Berrettini.

Federer, neuvième tête de série, a connu une lutte en quatre sets avec l’Allemand Dominik Koepfer samedi soir et devait affronter l’Italien neuvième tête de série au quatrième tour, le Suisse visant désormais à être en pleine forme pour Wimbledon, qui commence à la fin de Juin.

« Après discussions avec mon équipe, j’ai décidé que je devrais me retirer de Roland Garros aujourd’hui« , a confirmé Federer, 39 ans, dans un communiqué.

Roger Federer s’est retiré de #Roland Garros.Matteo Berrettini, qu’il devait affronter en huitièmes de finale, se qualifie pour les quarts de finale. pic.twitter.com/8FFmpWW8Cd – Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) 6 juin 2021

« Après deux chirurgies du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et que je m’assure de ne pas me pousser trop vite sur la voie de la guérison.

« Je suis ravi d’avoir eu trois matches à mon actif. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le terrain. »

Federer a été largement absent du tennis au cours des 18 derniers mois alors qu’il se remettait d’une blessure au genou. S’exprimant après sa victoire contre Koepfer, le Suisse a laissé entendre qu’il envisageait de se retirer du tournoi.

« Je ne sais pas si je vais jouer, » il a dit. « Je dois décider de continuer ou non. Est-ce trop risqué de continuer à exercer une pression sur le genou ? Est-ce le bon moment pour se reposer ?

. »

Pour leur part, les organisateurs de Roland-Garros ont déclaré qu’ils étaient désolés de le voir se retirer mais lui ont souhaité bonne chance pour le reste de la saison alors qu’il poursuit ce qui serait une 21e victoire record en Grand Chelem.

« Le tournoi de Roland-Garros regrette le retrait de Roger Federer, qui a livré un combat incroyable, » ils ont écrit. « Nous étions tous ravis de revoir Roger à Paris, où il a disputé trois matches de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison. »

La décision de Federer de se retirer du reste du tournoi est un autre coup dur après que Naomi Osaka a également annoncé sa décision de se retirer ces derniers jours.

La numéro deux mondiale japonaise et la star du sport féminine la mieux payée de la planète s’était plainte de l’impact de la participation à des conférences de presse sur sa santé mentale, mais avait été condamnée à une amende de 15 000 $ et avait averti que de nouvelles sanctions pourraient être appliquées pour chaque événement médiatique qu’elle sautait.

Le retrait d’Osaka, de manière contre-productive, a provoqué une frénésie médiatique après laquelle elle a déclaré qu’elle avait choisi de s’éloigner du sport, mettant en péril sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo de cet été.