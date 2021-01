WASHINGTON – Après s’être enfermé pendant plusieurs heures, jurant pratiquement devant un commissaire de comté et votant pour certifier les résultats de l’élection présidentielle jeudi tôt le matin, la journée du représentant américain Andy Kim n’était toujours pas terminée.

Le membre du Congrès du 3e district a été photographié dans la rotonde du Capitole américain en train d’aider les travailleurs à nettoyer le désordre laissé par la foule pro-Donald Trump qui a violé le Capitole américain quelques heures plus tôt.

Kim se promenait dans le Capitole en examinant les dégâts pour lui-même entre les votes, a-t-il déclaré, lorsqu’il a été submergé par l’émotion.

« Je voulais le voir de mes propres yeux, et quand je suis arrivé à la rotonde et que je me suis senti obligé de faire quelque chose », a déclaré jeudi le membre du Congrès.

Il est allé voir des policiers qui jetaient une boîte à pizza et ont demandé un sac poubelle, et ils ont obligé.

« J’ai juste commencé à nettoyer la rotonde et j’ai commencé à nettoyer certaines des autres zones du Capitole. Je l’ai fait pendant un petit moment », a déclaré Kim. « Il était important pour moi de faire quelque chose. Je votais évidemment et faisais mes devoirs constitutionnels, mais ce que nous avons vécu aujourd’hui, aucune loi ne peut l’effacer. »

Kim était en route pour le Capitole mercredi après-midi lorsqu’il a été alerté que la foule avait pénétré à l’intérieur mais avait pu se rendre dans un endroit sûr.

Alors qu’il était en lock-out avant la reprise de la Chambre, Kim a pratiquement assisté à la réunion de réorganisation du Conseil des commissaires du comté de Burlington pour prêter serment au commissaire réélu Balvir Singh.

Dans ses remarques, Kim a exhorté le conseil des commissaires du comté à ce qu’il peut accomplir pour mieux servir les habitants du comté, et comment il va travailler pour atteindre ces réalisations.

« J’espère que nous pourrons vraiment nous engager cette année à essayer de montrer au peuple américain que nous pouvons nous mettre au travail pour pouvoir les servir, que nous pouvons le faire avec honneur et que nous pouvons nous traiter les uns les autres. avec respect, et être en mesure de réinjecter un peu de civilité dans notre politique d’une manière qui puisse les rendre fiers », a déclaré Kim.

Le membre du Congrès a ramassé des ordures pendant environ une heure et demie, du jeu de cartes à jouer à l’armure corporelle en passant par les mégots de cigarettes.

Les photos de lui, prises par le photographe Associated Press Andrew Harnik, sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Jeudi, une photo du membre du Congrès à genoux en train de nettoyer les ordures dans la rotonde a reçu près de 80000 votes positifs sur Reddit.

« Si cela résonne avec les gens, j’espère qu’ils voient que beaucoup d’actions et de gestes ne concernent pas la législation, il s’agit simplement de traiter le gouvernement et la démocratie avec le respect qu’ils méritent », a déclaré Kim.

« Je nettoyais le Capitole parce que c’était la bonne chose à faire. Ce bâtiment mérite d’être traité avec respect, et hier il a été profané », a-t-il poursuivi.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a crié à Kim.

« (Andy Kim) représente le meilleur du New Jersey et de notre nation. Un vrai fonctionnaire qui nous rend fiers chaque jour », a déclaré Murphy sur Twitter.

George Woolston est un natif du sud de Jersey qui couvre plusieurs sujets pour le Burlington County Times. Il a rejoint l’équipe en 2019. Contactez-le à gwoolston@thebct.com et suivez sur Twitter @gcwoolston.