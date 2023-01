Thomas Frank a insisté sur le fait que Romeo Beckham est avec Brentford sur le mérite, pas à cause de son célèbre père.

Le joueur de 20 ans et fils de l’icône mondiale du football David Beckham a signé un accord de prêt avec les Bees la semaine dernière qui le verra rester au club jusqu’à la fin de la saison après avoir rejoint l’Inter Miami II.

Beckham est à Brentford sur le mérite, selon Thomas Frank

Frank pense que Beckham est plus qu'un simple nom très médiatisé

Beckham a fait ses débuts pour Brentford B lors de leur affrontement avec non-ligue Erith & Belvedere à Welling plus tôt cette semaine, un match qui a vu son père, David, présent.

L’homme de 47 ans regardait son fils avant de décider de sauter par-dessus une clôture en bois et traverser des buissons épineux alors qu’il s’échappait du match après avoir été assailli par des supporters.

Alors que Beckham Jr attire l’attention des médias sur le club après avoir rejoint les jeunes Bees, l’entraîneur-chef de Brentford, Frank, déclare que le jeune attaquant a rejoint le mérite et montre déjà sa qualité incontestable.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Roméo ou à David Beckham de l’exposition du jeune en milieu de semaine, Frank a répondu: «Non. Roméo est un très bon joueur, bien sûr il a un nom assez connu dans le monde entier et on ne peut pas comparer.

“[Michael] Laudrup est aussi un bon joueur et j’ai entraîné son fils, Andreas Laudrup à Lyngby, et il est important de le prendre en tant que joueur et non en tant que Laudrup, mais lui-même.

“Je pense que c’est important, donc ici pour Roméo, il est lui-même. Il a, bien sûr, un grand nom.

Beckham a réussi à se faufiler hors des débuts de Romeo pour Brentford B alors qu'il sautait par-dessus une clôture à proximité

“Il est ici pour une raison parce que c’est un bon joueur.

“Je suis heureux que nous ayons pu conclure l’accord de prêt, heureux de voir qu’il se porte bien et satisfait de la performance qu’il a eue lors du dernier match et quand vous avez des joueurs permanents ou en prêt, c’est pour une raison.

“C’est pour que l’équipe soit performante ou peut-être pour prolonger l’accord de prêt ou en faire un accord permanent.

“Nous espérons juste qu’il pourra continuer à progresser et qu’il se rendra très intéressant pour nous.”

