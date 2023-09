Ayushmann Khuranna explique pourquoi il n’utilise plus désormais « mesdames et messieurs » lorsqu’il prononce des discours lors de rassemblements.

L’acteur Ayushmann Khuranna a cessé d’utiliser les mots « mesdames et messieurs » lors de ses discours lors de rassemblements. Il n’a même pas prononcé ces mots lors des TIME 100 Impact Awards à Singapour, où il a été honoré comme l’une des personnes les plus influentes au monde.

Expliquant pourquoi il a cessé d’utiliser « mesdames et messieurs », Ayushmann a déclaré : « Je pense qu’il est nécessaire de rendre chaque espace inclusif pour tous les genres. Le genre doit être considéré aujourd’hui comme un spectre et pas seulement comme masculin et féminin. que j’ai arrêté d’utiliser les mots « mesdames et messieurs » chaque fois que je m’adresse aux gens, mais que je me contente d’utiliser « tout le monde ».

Il a ajouté : « Je pense qu’il est grand temps que nous rendions chaque environnement indépendant du genre. Nous devons accepter le fait que le genre n’est pas non plus binaire. Nous sommes tous égaux et j’espère que nous pourrons tous contribuer activement à rendre notre société plus compatissante et plus tolérante envers tous les genres.

Pendant ce temps, côté cinéma, Ayushmann a récemment livré son cinquième film de 100 crores, Dream Girl 2. Plus tôt, Ayushmann a partagé une vidéo composée d’extraits de son premier passage à la télévision avec Roadies jusqu’à sa carrière à Bollywood avec des films tels que Vicky Donar, Dum Laga Ke Haisa, Bala, Andhadhun, Dream Girl et le récent Dream Girl 2. La vidéo comprend également des moments de ses premiers prix Bollywood, de la réception du National Award pour Andhadun et de sa présentation dans Time Magazine.

Partageant la vidéo, Ayushmann a rappelé comment son parcours a connu de nombreux hauts et bas, et comment il a surmonté le doute de soi et d’autres obstacles au cours de sa carrière. Remerciant ses fans pour leur soutien constant, il a écrit : « Ça a été une vie pleine d’épreuves, de nombreux hauts et bas, des jours et des nuits de doute de moi-même. Mais me voici. Toujours debout. Toujours croyant. Merci à tous ceux qui ont m’a aimé inconditionnellement. Merci d’avoir rendu mon anniversaire spécial.(Avec les contributions de l’ANI)