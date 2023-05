« Il est grand temps que les histoires africaines influencent le cinéma mondial »

De notre envoyé spécial à Cannes – Le Festival de Cannes a délivré jeudi ses premiers honneurs avec un prix historique pour les « Tiger Stripes » de la Malaisie tandis que le cinéma africain continuait de jouir de la vedette cannoise avec la projection de « Mambar Pierrette », portrait intimiste d’une couturière à l’esprit libre et d’une mère célibataire. au Cameroun. Sa réalisatrice, Rosine Mbakam, a posé pour une interview à FRANCE 24.

Avec le course à la palme d’or maintenant dans la dernière ligne droite avant la cérémonie de clôture de samedi, le 76e festival du film de Cannes est entré dans l’histoire jeudi en récompensant les débuts ludiquement subversifs d’Amanda Nell Eu fonctionnalité, « Tiger Stripes » – le premier film d’un réalisatrice malaisienne à l’écran à Cannes.

UN passage à l’âge adulte drame sur la femme inspiré de la puberté par le genre d’horreur corporelle, « Tiger Stripes » a remporté le premier prix de la barre latérale de la Semaine de la Critique, consacrée aux premier et deuxième films. Le jury était dirigé par la réalisatrice française Audrey Diwan, dont le drame sur l’avortement « Happening » a remporté le premier prix au Festival du film de Venise il y a deux ans.

La cinéaste malaisienne a été saluée à Cannes pour son regard audacieux sur les menstruations et le traumatisme subi par les jeunes filles ostracisées par leurs communautés. Alors que le film se déroule dans un environnement rural et conservateur, Eu a déclaré à FRANCE 24 qu’il portait un message universel.

« Il y a tellement de régions du monde où les femmes ou les jeunes filles craignent leur propre corps ou ne sont pas propriétaires de leur corps », a-t-elle déclaré après la première du film. « Raconter l’histoire de ce qui arrive aux jeunes filles est incroyablement universel. »

>> En savoir plus : Les préadolescents malaisiens gagnent leurs « Tiger Stripes » dans l’horreur corporelle de Cannes

Les films sur les défis de l’adolescence ont également décroché les derniers prix du volet Semaine de la critique. La réalisatrice belge Paloma Sermon-Daï a remporté le deuxième prix du jury pour « Il pleut dans la maison », qui suit deux frères et sœurs alors qu’ils vivent leur premier amour et apprennent à se débrouiller seuls, tandis que la sensation adolescente serbe Jovan Ginic a remporté le prix de la révélation pour son dans « Lost Country », sur la confrontation d’un jeune de 15 ans avec sa mère – un haut fonctionnaire de l’administration de l’ancien homme fort yougoslave Slobodan Milosevic.

Mère courage à Douala

Dans les autres volets du festival, le « Moment Cannes » Afrique s’est poursuivi avec la projection de films de deux pays rarement représentés dans les grands rendez-vous cinématographiques mondiaux.

« Omen » (« Augure »), premier long métrage prometteur du rappeur belgo-congolais Baloji, a exploité les thèmes du déplacement et de l’ostracisme à travers un ensemble de personnages rejetés par leurs communautés suite à des accusations de sorcellerie. Sa projection dans le Un Certain Regard la barre latérale a marqué la première fois qu’un film de la République démocratique du Congo a été créé à Cannes.





13:32 Encore à Cannes ! ©AFP

A la Quinzaine des Réalisateurs, qui se déroule parallèlement au festival principal, « Mambar Pierrette » de Rosine Mbakam a dressé le portrait intimiste d’une couturière et mère célibataire camerounaise peinant à joindre les deux bouts sur fond de précarité sociale et de menace d’inondations.

Pierrette Aboheu Njeuthat incarne le personnage principal, une mère de trois enfants qui travaille sans relâche à sa machine à coudre pour subvenir aux besoins de ses enfants tandis que clients et voisins s’attardent dans sa petite boutique, partageant leurs joies et leurs déceptions dans une tapisserie habilement tissée de la vie communautaire dans le ville de Douala.

Remarquable premier long métrage basé sur la vie de la cousine couturière de Mbakam, « Mambar Pierrette » s’appuie sur l’expérience du réalisateur en matière de cinéma documentaire, qui a déjà exploré les thèmes de la parenté et de la migration vers l’Europe. FRANCE 24 a parlé à la cinéaste de son intérêt pour les études de personnages et de son engagement à promouvoir les histoires africaines dans l’industrie du cinéma.

« Mambar Pierrette » est votre premier long métrage de fiction, bien qu’il soit basé sur la vie de votre cousin. Où tracez-vous la frontière entre documentaire et fiction ?

Je me suis inspiré de la vie de Pierrette pour écrire le scénario, en le plaçant au cœur même du film. Une fois que nous avons commencé à tourner, les autres personnages ont également apporté leur contribution, rapprochant le scénario de leur propre vie.

La fiction ne prend jamais le dessus. Son rôle est d’ajouter de la substance au récit et de fournir plus de contexte. En particulier, l’élément fictif aide à souligner le fait que la situation sociale difficile de Pierrette n’est pas seulement le résultat de ses faibles revenus, de l’irresponsabilité de son mari ou de la politique camerounaise. Il est également issu d’un néo-colonialisme durable qui laisse andains de la population dans la pauvreté.

La réalisatrice de « Mambar Pierrette » Rosine Mbakam (à gauche) photographiée avec sa cousine Pierrette Aboheu, la protagoniste du film. © David Rich

La boutique de tissus est au cœur de votre film. Que symbolise-t-il ?

Mon film raconte l’histoire de Pierrette, qui est couturière dans la vraie vie. La couture embellit, elle rassemble, et son atelier est un lieu où les gens s’ouvrent et partagent leurs secrets. J’ai voulu mettre en avant la valeur de ce travail de confection et de transformation, aujourd’hui presque disparu en Occident. Nous boutique, mais nous avons perdu cette relation avec ce que nous portons.

La salle de couture aussi représente relations de genre au Cameroun. Les hommes restent dans l’entrée, à la porte, tandis que les femmes s’installent dans l’atelier, habitant l’espace. Ces postures opposées signalent le contraste entre une nouvelle génération de femmes de plus en plus affirmées et des hommes qui n’acceptent pas cette réalité – et sont donc en situation de vulnérabilité. Pierrette ne coud pas que pour les femmes, elle travaille pour tout le monde, son espace de travail n’exclut personne. En se tenant à distance, les hommes cherchent à se protéger et à éviter de remettre en cause leur position dans la société.

Le festival de cette année a vu une percée pour les films africains, portés par une nouvelle génération de réalisatrices, en particulier. Fait cela donne une signification particulière à votre présence à Cannes ?

C’est en effet très important pour moi. On sait à quel point le cinéma occidental a influencé l’Afrique et continue de le faire. Il est grand temps que nos œuvres voyagent en sens inverse et influencent le monde cinéma – introduction de nouveaux récits, différentes manières de parler français et des personnages que nous n’avons pas l’habitude de voir. L’Occident doit s’habituer à tout cela.

Il se passe beaucoup de choses dans le cinéma africain, mais ces productions sont peu visibles en Europe. L’Afrique regorge de films européens et américains, mais combien de films sortent d’Afrique ? C’est pourquoi notre sélection au Festival de Cannes est si importante. C’est le meilleur moyen pour que nos films soient vus en France, en Italie ou ailleurs. Sans ces festivals, nous ne pouvons pas exporter nos œuvres. Je suis immensément fier de voir autant de films africains ici à Cannes cette année.

Le Malien Souleymane Cissé a parlé d’un « mépris » occidental pour les films africains. Que pensez-vous du regard que porte l’industrie cinématographique sur le continent ?

L’industrie cinématographique a tendance à suivre des idées préconçues. Les quelques films africains qui sortent à l’étranger sont souvent tournés par des Occidentaux qui, en réalité, ne font que se filmer. Ces films montrent souvent l’Afrique sans les Africains. Le tournage de Pierrette m’intéressait, mais les gens me demandent souvent pourquoi je n’ai pas montré davantage le quartier dans mon film. je ne blâme pas eux, parce que c’est ce qu’ils sont habitué. Ils ont cette image d’un continent miné par la pauvreté et ils veulent nourrir cette image. Mais je ne vais pas changer ma façon de filmer. Pierrette est au centre de mon film ; elle dicte le rythme, la narration et les mouvements de caméra.

Les personnes qui ont assisté au festival repartiront avec sept films africains en tête – pas un ou deux, comme c’est généralement le cas. C’est énorme. Ces histoires vont nourrir l’occident mais aussi l’imaginaire des jeunes Africains, qui verront leurs histoires valorisées au-delà leur continent.