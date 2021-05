Il est grand temps de libérer le favori du Derby d’hiver | Actualités des courses

Le favori de longue date du Derby, High Definition, met son record invaincu et sa grande réputation en jeu dans les Al Basti Equiworld Dubai Dante Stakes à York.

Le poulain d’Aidan O’Brien a passé les mois d’hiver en tête des listes d’antipostage pour la première Classique du mois prochain, après avoir suivi son premier succès au Curragh avec une démonstration scintillante dans les Beresford Stakes en septembre.

Cependant, des résultats de tests sanguins insatisfaisants l’ont exclu d’un retour prévu à l’action dans le Lingfield Derby Trial et il se retrouve maintenant usurpé à la tête du marché d’Epsom par son homologue du Bolchoï Ballet après son succès fulgurant à Leopardstown dimanche.

O’Brien espère que la Haute Définition pourra revendiquer ses droits jeudi avec une performance de retour positive sur le Knavesmire.

Il a déclaré: « Nous sommes impatients de le rencontrer. De toute évidence, tout le monde sait que le plan était à l’origine d’aller à Lingfield samedi avec lui. Nous ne pouvions pas le faire, alors maintenant il va à York.

« Nous sommes juste heureux de le faire sortir et ensuite nous pourrons voir où nous allons à partir de là. »

O’Brien dirige également l’Empire romain, le mont de Hollie Doyle.

« Il a bien gagné à Gowran l’an dernier, mais nous a déçus pour la première fois cette saison », a ajouté le gestionnaire de Ballydoyle.

« Le terrain était très mauvais ce jour-là, il était assez vif et il était juste fatigué. Nous avons toujours pensé que ce voyage lui conviendrait. »

Le Gear Up, formé par Mark Johnston, a remporté trois de ses quatre départs en tant que juvénile, dont une victoire à York dans les Acomb Stakes et un succès dans le groupe 1 au Criterium de Saint-Cloud, une course dans laquelle le Ballet du Bolchoï ne pouvait terminer que cinquième.

Johnston a déclaré: « C’est très excitant, évidemment. Cela ressemble à une course compétitive, mais il est venu ici deux fois auparavant et a gagné les deux fois.

« Le terrain ne devrait pas le déranger. J’ai hâte d’y être. Je pense qu’un mile et quart est probablement son trajet minimum maintenant, mais c’est un tremplin pour courir dans le Derby ensuite. »

Roger Varian a déjà sellé deux vainqueurs d’essai la semaine dernière, El Drama apparemment à destination du Derby français après avoir décroché Dee Stakes de Chester et Third Realm jetant son chapeau sur le ring pour Epsom avec la victoire à Lingfield.

Le gestionnaire de Newmarket a de grands espoirs pour le champion royal du Dante, le poulain de Shamardal devant s’améliorer considérablement par rapport à sa troisième place dans les Feilden Stakes du mois dernier.

« Cela semble une très bonne course sur le papier, mais nous pensons beaucoup à notre cheval », a déclaré Varian.

« Il a l’air bien tout le printemps et a peut-être juste besoin de sa course dans le Feilden.

« Il s’est très bien entraîné pour entrer dans le Dante. Je ne sais pas s’il le gagnera, mais je devrais penser qu’il courra très bien. »

Hurricane Lane tente de remporter trois victoires en trois départs pour l’entraîneur Charlie Appleby.

Le fils de Frankel a fait une réapparition réussie dans une course sous conditions à Newbury il y a un mois, avec le finaliste Maximal depuis sa deuxième place derrière El Drama dans les Dee Stakes.

S’exprimant sur www.godolphin.com, Appleby a déclaré: « Nous sommes heureux de la façon dont Hurricane Lane arrive dans cette course, après une belle victoire à son retour saisonnier. Il s’est présenté pour cette course et nous pensons que la piste et la terre à York conviendra.

« C’est le prochain test pour lui pour voir où il va finir au cours des prochains mois. »

John Gosden, qui s’entraîne désormais en partenariat avec son fils Thady, a sellé le dernier cheval à compléter le doublé Dante-Derby à Golden Horn.

Six ans plus tard, l’équipe de Clarehaven est représentée par Oncle Bryn, qui a perdu son record invaincu alors qu’il était troisième du Blue Riband Trial à Epsom lors de ses débuts saisonniers, ainsi que Megallan.

William Haggas, entraîneur né dans le Yorkshire, dirige Alenquer, vainqueur du Sandown Classic Trial, tandis que Belloccio (David Menuisier), Pythagoras (Richard Fahey) et Flying Visit (Jim Bolger) complètent le peloton de 11 joueurs.