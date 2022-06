Il est généralement préférable de donner de l’argent aux gens que de leur expédier de la nourriture

Aujourd’hui, environ 866 millions de personnes souffrent de la faim – un chiffre stupéfiant qui représente une augmentation d’environ 100-200 millions d’avant la pandémie. On en parle peu, mais la famine et la malnutrition continuent de faire partie des problèmes humanitaires les plus urgents au monde, que deux années de pandémie n’ont fait qu’exacerber.

Historiquement, des agences comme le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l’Agence des États-Unis pour le développement international ont généralement agi pour aider les personnes risquant de mourir de faim en expédiant simplement de la nourriture – une forme d’assistance connue sous le nom d'”aide alimentaire en nature” – aux régions. dans le monde qui en ont besoin. Mais la dernière décennie a vu un changement intéressant. Les groupes d’aide du monde entier, ainsi que les gouvernements, se sont de plus en plus tournés vers un autre outil pour lutter contre la faim : ils ont donné de l’argent ou des bons aux gens.

Ce changement représente un changement majeur d’approche dans le domaine du développement mondial – et un signe de la preuve croissante du pouvoir des transferts monétaires pour aider les plus pauvres du monde.

Le PAM et le Bureau d’aide humanitaire (BHA) de l’USAID, deux des plus grandes entités d’aide axées sur la lutte contre la faim, ont tous deux considérablement augmenté les liquidités (soit des espèces directes, soit des bons que les bénéficiaires peuvent utiliser pour acheter de la nourriture) en pourcentage de leurs portefeuilles d’assistance au cours de la période dernière décennie. Les liquidités représentent désormais plus de 30 % des 6,8 milliards de dollars du PAM et des 4,4 milliards de dollars des budgets annuels récents de l’USAID pour l’aide alimentaire.

Ce que nous voyons du PAM et de l’USAID n’est qu’une pointe représentative de l’iceberg de la protection sociale parrainée par le gouvernement – des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté selon différentes dimensions. Alors que les quelque 11 milliards de dollars qu’ils dépensent pour l’aide alimentaire semblent beaucoup, ils ne représentent que 0,3 % des plus de 3 000 milliards de dollars dépensés par les gouvernements pour la protection sociale et les programmes de travail en 2020-2021.

Les transferts monétaires avaient déjà été de plus en plus adoptés par les gouvernements du monde entier avant la pandémie, et le nombre de programmes de transferts monétaires dans le monde a presque doublé pendant la pandémie.

Pour les gouvernements, cependant, les transferts monétaires visent souvent plusieurs niveaux de bien-être. L’un des avantages de l’argent est que les gens peuvent choisir de le dépenser pour ce dont ils ont besoin, qu’il s’agisse de nourriture, d’un nouveau toit, de médicaments ou de manuels scolaires. Pour montrer la croissance des transferts monétaires en tant qu’instrument de lutte contre la faim, il est utile d’examiner des programmes comme le PAM ou l’USAID qui sont spécifiquement destinés à nourrir les gens.

Pourquoi utiliser l’argent liquide pour prévenir la faim ?

La Le passage à l’argent liquide en tant que pourcentage de l’aide alimentaire humanitaire s’est produit pour deux raisons principales, m’a expliqué Ugo Gentilini, expert en protection sociale à la Banque mondiale.

Le premier est le reflet des changements au sein des pays bénéficiaires eux-mêmes, car des niveaux d’urbanisation plus élevés, par exemple, signifient qu’il existe des marchés plus stables, même dans les pays les plus pauvres, pour transformer l’argent en nourriture. Selon Gentilini, le tsunami de 2004 dans l’océan Indien a joué un rôle central dans l’utilisation des transferts monétaires pour l’aide humanitaire. L’argent liquide a permis aux gens de s’approvisionner localement sur des marchés relativement épargnés par la crise, et la tendance à l’argent liquide dans l’aide humanitaire s’est poursuivie depuis lors.

La seconde est la preuve croissante que l’argent liquide aide à prévenir la faim et, dans la plupart des cas, est plus rentable que l’aide alimentaire en nature. L’aide alimentaire en nature, bien qu’elle sauve des vies, implique souvent l’expédition de nourriture de loin et gaspille de l’argent en frais de transport et autres frais de livraison. Dans certains cas, cela peut même perturber les marchés locaux et la production des agriculteurs.

Les transferts monétaires pour lutter contre la faim – qu’il s’agisse d’espèces réelles ou de bons alimentaires – signifient également que les gens peuvent prendre leurs propres décisions concernant des aliments nutritionnellement et culturellement appropriés pour leurs familles. La programmation en espèces introduit un « sentiment d’agence qu’elle apporte à un moment de grande volatilité et d’incertitude ; ce sens que vous pouvez prendre des décisions sur ce qui est le mieux en termes d’alimentation de vos enfants et de votre famille, semble vraiment très important », a déclaré Saul Guerrero, conseiller principal en nutrition pour l’UNICEF. « L’aide alimentaire n’offre pas toujours ces choix.

Enfin, l’aide directe en espèces permet aux gens de choisir où dépenser leur argent au-delà de la nourriture. Dans toutes les crises, sauf les plus extrêmes, la vie des gens – et leurs problèmes – ne s’arrête pas simplement parce qu’ils ont faim. Ils doivent assurer l’éducation de leurs enfants, faire des réparations à la maison, obtenir des semences et des engrais pour leurs fermes, etc.

Enock Wangila, coordinateur du développement économique chez Mercy Corps, un groupe d’aide humanitaire, m’a dit : « Il existe des preuves accablantes qui montrent que les transferts monétaires inconditionnels sont le meilleur moyen de fournir une assistance aux plus vulnérables, car ils sont les mieux placés pour comprendre les besoins. qu’ils vivent et répondre à ce besoin. Donner ainsi le pouvoir aux gens, qu’il s’agisse d’individus ou de ménages, de prendre cette décision sur ce qu’ils doivent acheter.



Lorsque Mercy Corps a fourni une assistance, comprenant à la fois des bons alimentaires et de l’argent direct, dans une zone urbaine du Kenya, a déclaré Wangila, certaines personnes ont estimé qu’elles auraient préféré recevoir la totalité du montant en espèces pour couvrir les frais de location.

Bien que l’argent soit idéal, une aide alimentaire en nature peut être nécessaire, a déclaré Guerrero, “lorsqu’il n’y a pas de marchés fonctionnels ou lorsque les marchés fonctionnels sont incapables de répondre à la diversité alimentaire minimale que nous devons voir disponible pour les femmes et les enfants” – c’est-à-dire , lorsque les gens n’ont pas accès aux aliments nutritifs dont ils ont besoin à des prix relativement abordables.

Alors que le changement climatique menace la stabilité des marchés alimentaires et de l’agriculture mondiale, les gouvernements et les organisations humanitaires doivent mettre en avant la protection sociale pour faire face au risque imminent de famine.

Il est probable que l’argent liquide jouera un rôle de plus en plus important dans cet effort. Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que c’est pour le mieux, en termes de rentabilité et de choix.