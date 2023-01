Il est “frappé” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Bien qu’ils ne se fréquentent que depuis quelques mois, Brad Pitt59 ans, est déjà « épris » de Inès de Ramon30. Une source proche de l’acteur oscarisé s’est entretenu EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie et a révélé les sentiments de Brad pour le célèbre créateur de bijoux.

“Brad est amoureux d’Ines et a toujours hâte de passer le plus de temps possible avec elle”, a déclaré l’initié. “Ce n’est pas difficile d’être parce qu’elle est évidemment attirante et qu’elle est en bonne santé, ce que Brad est aussi, mais elle est intelligente, elle a du succès en tant que vice-présidente d’Anita Ko Jewelry et s’est vraiment fait un nom, ce qui est impressionnant pour Brad.”

“Ines a clairement indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’un homme dans sa vie à moins qu’il n’apporte une énergie positive que Brad respecte. Brad sait à quel point Ines est talentueuse, en particulier en ce qui concerne son œil pour les bijoux et les marques de style de vie, alors il apprécie quand elle partage ses réflexions en ce qui concerne sa ligne de cachemire (God’s True Cashmere) », a poursuivi l’ami.

“Elle a beaucoup de style et un œil incroyable pour les choses. De plus, elle est très décontractée et décontractée, mais aime aussi l’aventure et est toujours partante pour s’amuser », a noté la source. “Il est trop tôt pour dire où les choses pourraient aller entre eux, et il sait qu’elle vient de se marier, mais il apprécie de l’avoir à ses côtés. Elle est une énergie très édifiante.

Pendant ce temps, le couple a récemment été photographié en train de bronzer pendant des vacances romantiques où ils ont célébré le Nouvel An ensemble à Cabo. Le duo a profité du soleil tout en se prélassant au bord de la piscine l’un à côté de l’autre. Ines a pris un bain de soleil seins nus tandis que Brad est allé torse nu et s’est détendu à ses côtés.

La nouvelle de leur romance est venue après que le couple a été repéré à Los Angeles bono concert en novembre, traîner avec un autre couple de célébrités Cindy Crawford et Rande Gerber.

Brad était auparavant marié à Jennifer Aniston et Angelina Jolie. Il était récemment lié à Emily Ratajkowski. Ines s’est discrètement marié en 2019 avec Journal de vampire acteur, Paul Wesleymais après plus de trois ans de mariage, le couple s’est séparé en 2022. Personnes a annoncé la nouvelle pour la première fois en septembre, révélant qu’ils vivaient séparés depuis plusieurs mois.

