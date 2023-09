Il est facile de s’inscrire pour voter dans l’Iowa | Actualités, Sports, Emplois

L’Iowa est un leader national en matière de participation et d’inscription des électeurs. En tant que commissaire aux élections de l’État de l’Iowa, je souhaite que tous les Iowans éligibles votent, et cela commence par l’inscription des électeurs. Les habitants de l’Iowa ont de nombreuses raisons d’être fiers en matière d’engagement civique et de participation électorale, et nous honorons ces réalisations tout au long du mois de septembre, reconnu à l’échelle nationale comme le Mois national de l’inscription des électeurs.

Aujourd’hui, environ 90 pour cent des Iowans éligibles sont inscrits sur les listes électorales. Lors des élections de mi-mandat de l’année dernière, plus de 1,2 millions d’habitants de l’Iowa ont voté – le deuxième taux de participation le plus élevé de l’histoire de l’État pour un scrutin de mi-mandat. Tout au long du mois national d’inscription des électeurs en septembre 2022, plus de 12 000 Iowans se sont inscrits pour voter. Dans l’Iowa, nous avons rendu le vote facile et difficile la triche.

Mais il reste encore du travail à faire. Nous pouvons accroître la participation et l’inscription des électeurs dans l’Iowa – une priorité absolue pour mon bureau – et nous avons mis en œuvre plusieurs mesures pour aider les habitants de l’Iowa qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales.

Les Américains ont déclaré ne pas s’inscrire sur les listes électorales pour plusieurs raisons, et c’est exactement pourquoi les jours fériés comme le Mois national d’inscription des électeurs sont si importants.

• Vous n’avez pas respecté la date limite pour vous inscrire. L’Iowa organise l’inscription des électeurs le jour même, afin que les habitants de l’Iowa puissent se présenter aux urnes le jour du scrutin, s’inscrire pour voter en personne et participer au processus électoral. Pour l’inscription le jour du scrutin, les Iowans ont toujours besoin d’une preuve d’identité et de résidence. L’inscription le jour du scrutin est également éligible pour les habitants de l’Iowa qui choisissent de voter par correspondance en personne dans les bureaux des auditeurs du comté après la date limite de pré-inscription.

• Aucune connaissance de l’endroit et de la manière de s’inscrire pour voter. Les habitants de l’Iowa peuvent s’inscrire pour voter en ligne, par courrier, en personne au bureau des auditeurs de leur comté ou en personne sur votre site de vote le jour du scrutin.

• Manque de temps ou de transport. Dans l’Iowa, s’inscrire pour voter en ligne ne prend que trois minutes ! Vous avez juste besoin de votre permis de conduire de l’Iowa ou de votre pièce d’identité de non-opérateur et des cinq derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale.

• Complexité perçue du processus d’inscription des électeurs. Nous avons travaillé dur pour faciliter l’inscription sur les listes électorales dans l’Iowa, et les habitants de l’Iowa peuvent s’inscrire en ligne et trouver des informations supplémentaires sur l’inscription des électeurs sur VoterReady.Iowa.gov.

• Problèmes de confidentialité. Les habitants de l’Iowa peuvent s’inscrire à notre programme de confidentialité des adresses Safe at Home. Cela soutient les survivants de crimes tels que la violence domestique, les abus sexuels, les agressions, le trafic et le harcèlement criminel, leur donne une adresse de remplacement et permet aux habitants de l’Iowa inscrits de voter en toute sécurité. Nous travaillons également avec un certain nombre d’agences partenaires pour garantir la cybersécurité du processus électoral, notamment le Département américain de la sécurité intérieure et le Bureau du directeur de l’information de l’Iowa.

• Des jeunes peu familiers avec le processus électoral. Chaque année, mon bureau travaille avec des écoles secondaires de tout l’État pour organiser des campagnes d’inscription des électeurs. Nous fournissons aux enseignants et aux administrateurs des écoles secondaires des ressources et des outils pour inscrire les Iowans de 17 ans et plus et décernons aux écoles qui obtiennent un taux d’inscription élevé sur les listes électorales le prix Carrie Chapman Catt. Nous participons actuellement à des campagnes d’inscription des électeurs dans tout l’État, et les écoles intéressées à participer peuvent visiter SOS.Iowa.gov/youth/CarrieChapmanCattAward.

• Manque de compréhension concernant l’éligibilité. Certaines personnes, en particulier celles qui ont été condamnées pour crime, peuvent ne pas être sûres de leur droit de vote. Pour vous inscrire pour voter dans l’Iowa, vous devez avoir au moins 17 ans, être citoyen américain et résider dans l’Iowa. Vous ne pouvez pas revendiquer le droit de voter ailleurs ni être un criminel reconnu coupable à moins que votre droit de vote n’ait été rétabli par le gouverneur, y compris par décret après une condamnation pour crime. Pour savoir si vous êtes éligible au rétablissement des droits de vote, visitez RestoreYourVote.Iowa.gov.

Créée par l’Association nationale des secrétaires d’État en 2012, la Journée nationale d’inscription des électeurs est un effort bipartisan à l’échelle nationale visant à enregistrer autant d’électeurs éligibles que possible et à sensibiliser à l’importance de l’inscription et de la participation des électeurs.

Les habitants de l’Iowa peuvent se joindre à moi pour célébrer la Journée nationale d’inscription des électeurs en s’inscrivant pour voter en ligne, par courrier, au bureau du vérificateur de leur comté ou en personne le jour du scrutin. Pour tout Iowan prévoyant de se préinscrire pour voter avant les élections municipales et scolaires de novembre, la date limite de préinscription est le lundi 23 octobre. Nous demandons également à tous les Iowans de s’assurer que leur inscription actuelle sur les listes électorales est à jour avant l’élection. les prochaines élections.

Les habitants de l’Iowa qui participent aux élections peuvent être assurés que leur vote est sécurisé. L’Iowa possède certaines des élections les plus sûres et les plus sécurisées – notre État est classé troisième au pays en matière d’administration électorale. Notre processus électoral fonctionne mieux lorsque chaque Iowan éligible participe. S’inscrire sur les listes électorales prend moins de trois minutes, mais les habitants de l’Iowa peuvent avoir un impact durable en exprimant leur vote.

Pour vérifier votre statut d’inscription, vous inscrire pour voter ou mettre à jour vos informations, visitez VoterReady.Iowa.Gov.

Paul Pate est le secrétaire d’État de l’Iowa.







