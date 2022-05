Il est facile de se sentir désespéré après Uvalde. Mais les fusillades dans les écoles ne sont pas inévitables.

Dix-neuf enfants et deux enseignants ont été assassinés mardi à Robb Elementary à Uvalde, au Texas, une récurrence d’un cauchemar uniquement américain que nous semblons condamnés à répéter encore et encore et encore.

Les cinq enfants morts et plus de 30 blessés à Cleveland Elementary à Stockton, en Californie, en 1989 – l’une des premières de ces tragédies à grande échelle – ont présagé cette terrible tendance. Vingt enfants assassinés à Sandy Hook Elementary à Newtown, Connecticut, n’ont pas arrêté ces événements, même si le massacre était si horrible qu’il a semblé, pendant un instant, que le Congrès n’aurait d’autre choix que d’agir. D’innombrables autres jeunes ont été tués, blessés et traumatisés par des fusillades dans des écoles depuis la fin des années 90 avec une telle fréquence que leurs histoires ne font souvent même plus la une des journaux à moins que le nombre de morts ne soit suffisamment élevé.

À tous points de vue, il est décourageant de voir la réalité de ce que des décennies de politiques donnant la priorité aux droits absolus des propriétaires d’armes à feu sur la sécurité du public ont forgé : nous avons laissé tomber nos enfants dans le sens le plus élémentaire du terme. Les plus vulnérables d’entre nous – les enfants et les personnes ciblées en raison de leur race, de leur religion ou de leur identité culturelle – portent le poids de notre incapacité collective à assurer notre sécurité. Face à cet échec, il est facile de retomber dans un fatalisme familier.

“Personne ne va rien faire”, le Gravel Institute, qui fait des vidéos YouTube pour promouvoir des idées progressistes, tweeté juste après la fusillade d’Uvalde. “Rétrospectivement, Sandy Hook a marqué la fin du débat américain sur le contrôle des armes à feu”, a écrit Dan Hodges, un chroniqueur britannique, sur Twitter en 2015. “Une fois que l’Amérique a décidé que tuer des enfants était supportable, c’était fini.” Chaque fois qu’une autre fusillade de masse se produit, son le tweet est partagé maintes et maintes fois.

C’est une impulsion compréhensible. C’est aussi un nocif. La lutte pour des écoles plus sûres (et des restaurants, des concerts, des boîtes de nuit, des épiceries et des lieux de culte) ne peut tout simplement pas être fini, surtout quand quelque chose d’aussi grave que la vie d’enfants et notre capacité à être en sécurité en public sont en jeu. “Pour les démocrates, faire le jeu du lobby des armes à feu des entreprises et les laisser définir le domaine du possible, c’est tellement défaitiste pour moi”, a déclaré le sénateur du New Jersey Cory Booker à Vox en 2019. niveaux de carnage dans notre pays, nous n’avons pas besoin de gens défaitistes dans leur réflexion sur ce qui est possible.

Cette forme de défaitisme, enracinée dans tant de chagrin, diminue le travail des survivants et des militants comme Gabby Giffords et les étudiants de Parkland, qui n’ont pas pris pour acquis que leurs tragédies se répéteront dans les générations à venir. Il ne tient pas compte du succès qu’ils ont pu apporter au niveau de l’État, en élargissant les vérifications des antécédents, en interdisant les stocks de bosse (qui sont devenus plus tard la politique fédérale) et en rendant plus difficile pour les personnes à haut risque d’obtenir et de conserver des armes à feu. C’est le moins que nous puissions faire, pour honorer leur travail acharné et la mémoire de ceux qui ont été tués, de ne pas déclarer préventivement qu’ils ont perdu.

L’idée que la lutte pour une réforme sensée des armes à feu a échoué parce qu’elle ne s’est pas produite immédiatement après la fusillade à Newtown repose également sur des hypothèses erronées sur la manière dont se produisent les changements sociaux et politiques à grande échelle.

“C’est fondamentalement la mauvaise façon de voir comment Washington fonctionne”, a déclaré le sénateur Chris Murphy, qui représente le Connecticut, au New York Times la semaine dernière, lorsqu’on lui a demandé si le Congrès avait raté sa chance de réformer les armes à feu après Sandy Hook. « J’ai étudié suffisamment de grands mouvements de changement social pour savoir qu’ils mettent souvent des décennies à réussir. … Je pense que je fais partie de l’un de ces grands mouvements de changement social, et je suis convaincu qu’il faut supporter beaucoup d’échecs avant de connaître le succès.

Le mouvement des droits civiques n’a pas déclenché de changement du jour au lendemain, mais a été le résultat d’années d’organisation, de lobbying et de renforcement du soutien public. La réforme sociale prend du temps, et ce n’est souvent qu’avec le recul de l’histoire que l’on sait quels moments ont été vraiment significatifs. Garder les armes hors de portée des personnes qui les utiliseraient à des fins de violence sera un défi gigantesque, en particulier dans un pays qui compte plus d’armes que d’habitants et un grand parti politique qui, depuis plus d’une décennie, a catégoriquement refusé les tentatives de contrôler leur prolifération et vente. Cela ne veut pas dire que ces efforts n’en valent pas la peine, ou qu’aucun bien n’en sortira jamais. Cela ne fait que rendre la nécessité d’agir encore plus urgente.

Même maintenant, le débat sur le contrôle des armes à feu n’est pas terminé – il suffit de voir le nombre de personnes qui font rage, pleurent et exigent que l’Amérique fasse mieux. Ils sont la meilleure preuve que la question n’est pas réglée, et ils sont révélateurs des 53 % d’Américains qui sont favorables à davantage de restrictions sur l’achat et la possession d’armes à feu. Quatre-vingt-dix pour cent des Américains soutiennent les vérifications universelles des antécédents et 72 pour cent disent qu’ils soutiennent la création d’une loi nationale sur le drapeau rouge, ce qui permettrait aux forces de l’ordre de prendre plus facilement des armes à feu à des individus dangereux.

Tout le monde, vraisemblablement, veut que son enfant soit en sécurité à l’école. Ce sont des problèmes pour lesquels une petite minorité a bloqué l’action sur des propositions bénéficiant d’un large soutien public. Ceux qui veulent le changement devraient concentrer leurs efforts sur la perturbation de la «boucle catastrophique de la règle de la minorité», comme Adam Jentleson, auteur de Kill Switch : la montée du Sénat moderneappelle-t-il, plutôt que de déclarer de manière préventive que la règle de la minorité a gagné.

Il n’y a pas que le public. Alors que les républicains ont jusqu’à présent résisté à la pression politique et que le Congrès est devenu si dysfonctionnel qu’il peut difficilement répondre aux besoins du public, la réalité est que le Sénat s’est rapproché auparavant, comme la proposition du sénateur Joe Manchin d’étendre les vérifications des antécédents en 2015 ; la différence entre l’action et l’inaction au Sénat est toujours (de manière exaspérante) une question d’une poignée de votes – et un refus de changer l’obstruction systématique.

La Chambre des représentants a déjà adopté une législation élargie sur la vérification des antécédents cette session. La NRA, autrefois considérée comme l’une des forces dominantes de la vie politique américaine, a été affaiblie par des scandales et des procès. Il est peut-être difficile de s’en souvenir maintenant, mais à l’époque des Blue Dog Democrats, de nombreux législateurs démocrates se vantaient de leurs notes à la NRA, et les avertissements de ne pas “politiser la tragédie” des fusillades de masse étaient un outil puissant pour faire taire les critiques du lobby des armes à feu. Les paramètres du débat public sur les armes à feu ont tellement changé que c’est presque inimaginable aujourd’hui. Rien de tout cela ne représente les changements réels nécessaires pour empêcher les fusillades de masse, mais c’est le signe d’une culture qui a déjà commencé à changer sa façon de penser et de parler des armes à feu.

Mardi soir, Murphy a mis au défi ses collègues républicains de travailler avec lui sur une législation qui pourrait empêcher de nouvelles fusillades de masse. Cela “ne garantit peut-être pas que l’Amérique ne verra plus jamais une fusillade de masse”, a-t-il admis. “Mais en faisant quelque chose, nous arrêtons au moins d’envoyer ce message discret d’approbation à ces tueurs dont le cerveau se brise, qui voient les plus hauts niveaux du gouvernement ne rien faire, tirer après avoir tiré.”

Murphy a raison. Ne rien faire, c’est endosser un statu quo intolérable, qui nous expose tous, ainsi que nos enfants, à des risques inutiles. Cela continuera d’être vrai, peu importe à quel point cela peut sembler désespéré. Rendre plus difficile pour les tireurs de masse potentiels l’accès aux armes à feu pourrait ne pas arrêter une autre tragédie comme celle qui s’est produite à Robb Elementary. Mais ce serait un début. L’Amérique ne peut pas se permettre de ne pas essayer.