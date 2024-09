« Il est évident qu’il est maintenant au-dessus de moi » – Eddy Merckx salue Tadej Pogačar après l’exhibition du Mondial

Le débat sur le plus grand cycliste de tous les temps ne s’arrêtera bien sûr jamais, mais Eddy Merckx a semblé donner son vote à Tadej Pogačar au lendemain de la victoire du Slovène aux Championnats du monde dimanche.

Depuis qu’il est devenu professionnel en 2019, Pogačar est régulièrement décrit comme le plus grand coureur depuis Merckx. Parler à L’Équipe Mais dimanche soir, Merckx estimait que le Slovène l’avait désormais dépassé.

« Il est évident qu’il est désormais au-dessus de moi », a déclaré Merckx à propos de Pogacar contacté par le journal français. « Au fond, je le pensais déjà en voyant ce qu’il avait fait lors du dernier Tour de France, mais ce soir, il n’y a plus de doute. »

Merckx s’exprimait après que Pogacar soit devenu le troisième coureur masculin de l’histoire à remporter le Giro d’Italia, le Tour de France et les Championnats du monde au cours de la même saison. L’exploit a été réalisé pour la première fois par Merckx en 1974 et imité par Stephen Roche en 1987. Annemiek van Vleuten est devenue la première femme à remporter la Triple Couronne en 2022.

Le premier maillot arc-en-ciel de Pogačar est arrivé dans des circonstances étonnantes après avoir attaqué alors qu’il restait plus de 100 km à parcourir sur le parcours exigeant de Zurich. Après avoir réussi à atteindre l’échappée, Pogačar a finalement parcouru toute la course sans son volant, passant seul les 51 derniers kilomètres. Ben O’Connor (Australie) a pris la deuxième place avec 34 secondes, tandis que Mathieu van der Poel (Pays-Bas) a remporté le sprint pour le bronze.

La carrière de Merckx a été ponctuée d’étonnants raids en solo, notamment ses triomphes au Tour des Flandres en 1969 et 1975 et sa victoire d’étape à Mourenx sur le Tour 1969. Malgré cet arrière-catalogue, Merckx a admis qu’il n’avait jamais osé attaquer d’aussi loin aux Mondiaux.

« Évidemment, on ne peut jamais comparer les époques, mais c’est un pilote incroyable », a déclaré Merckx. « Je n’ai pas attaqué à 100 kilomètres de l’arrivée dans un Championnat du Monde, mais ce qu’il a fait est inimaginable. C’est quelque chose dont nous nous souviendrons très longtemps. Il a pris beaucoup de risques contre [Mathieu] van der Poel et [Remco] Evenepoel, mais cela ne lui a pas fait peur. C’est alors qu’on se rend compte que Pogacar est un immense champion. Il sort de l’ordinaire. »

Les derniers contenus de course, interviews, fonctionnalités, critiques et guides d’achat d’experts, directement dans votre boîte de réception !

Pogačar a remporté son premier Giro et son troisième Tour avec une facilité remarquable cet été, mais il lui reste encore du chemin à parcourir pour égaler le palmarès de Merckx, qui a remporté chaque course cinq fois. Merckx a également remporté la Vuelta a España en 1973, tandis que Pogačar n’a pas encore remporté une série complète de victoires sur le Grand Tour.

Le concept moderne de ce qui constitue un « Monument » Classique n’existait pas à l’époque de Merckx – et il pourrait encore changer à l’avenir – mais le Belge a remporté les cinq Monuments actuels au cours de sa carrière, accumulant un record de 19 victoires.

Le total actuel de Pogačar en Monuments s’élève à six après ses victoires à Liège-Bastogne-Liège (2021 et 2024), Il Lombardia (2021, 2022 et 2023) et au Tour des Flandres (2023). Milan-San Remo lui a jusqu’à présent échappé et il n’a pas encore participé à Paris-Roubaix, mais il a une chance de décrocher un autre Monument à Il Lombardia le 12 octobre.

Comme Merckx, Pogačar en est venu à définir sa génération dans le cyclisme, Van der Poel – lui-même vainqueur de six Monuments et d’un titre mondial – décrivant les années 2020 comme « l’ère Pogacar ». Pogacar a souligné ce statut en 2024, lorsqu’il a réalisé un triplé si rare qu’il n’a même pas été célébré comme tel lorsque Merckx l’a réalisé il y a un demi-siècle.

« Je ne me souviens pas que quelqu’un m’en ait parlé à ce moment-là », a déclaré Merckx. L’Équipe. « C’était peut-être parce que c’était la première fois que cela se produisait et que nous n’avions aucun point de référence ni comparaison. Nous n’étions pas vraiment attachés à ces références historiques. Mais avec Pogacar, nous sommes obligés de le faire aujourd’hui.