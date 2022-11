Une pierre tombale grise se détache dans la neige fraîchement tombée au cimetière Lakeview à Yellowknife.

Il appartient à Augustin Beaulieu, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale originaire de Fort Resolution, dans les Territoires du Nord-Ouest, qui a servi dans le régiment écossais canadien.

Il s’agit de la première Journée nationale des anciens combattants autochtones où sa tombe sera marquée d’une pierre tombale militaire, gracieuseté du Fonds du Souvenir, un organisme à but non lucratif qui veille à ce qu’aucun ancien combattant ne soit privé d’un enterrement digne.

La pierre tombale militaire appartenant au vétéran de la Seconde Guerre mondiale Augustin Beaulieu au cimetière Lakeview de Yellowknife. (Juanita Taylor/Nouvelles de CBC)

Avant la pierre tombale, la dernière demeure de Beaulieu était marquée d’une croix de bois. Il avait pourri au fil des ans, laissant sa tombe non marquée et inconnue.

Grâce aux recherches de Floyd Powder, la tombe de Beaulieu a été retrouvée et restaurée. Powder, un ancien combattant lui-même, fait du bénévolat auprès du Fonds du Souvenir pour identifier les lieux de sépulture. Il aide à localiser les tombes d’anciens combattants anonymes dans les Territoires du Nord-Ouest, puis travaille avec les familles pour organiser une pierre tombale militaire pour commémorer leur service.

“Nous sommes tellement reconnaissants qu’il soit enfin reconnu”, a déclaré Adele Tatti, la petite-fille de Beaulieu. Elle a dit que sa famille savait qu’il était enterré à Yellowknife mais qu’elle ne savait pas où.

Floyd Powder aide à localiser les tombes anonymes d’anciens combattants dans les Territoires du Nord-Ouest. (Juanita Taylor/Nouvelles de CBC)

Tatti vit à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, et dit que la prochaine fois qu’elle visitera Yellowknife, elle prévoit de placer un coquelicot près de sa pierre tombale.

“Il a réuni beaucoup de membres de notre famille, qui étaient un peu déconnectés depuis longtemps”, a déclaré Tatti.

Le Fonds du Souvenir a été créé en 1909 pour tous les anciens combattants, mais ce n’est qu’en 2009 qu’il a commencé à se concentrer sur les anciens combattants autochtones. En 2019, il a créé l’Initiative des anciens combattants autochtones pour marquer les tombes autochtones et ajouter des noms traditionnels aux tombes existantes.

Depuis avril 2020, Powder a déclaré que le programme avait installé 30 pierres tombales sur tout le territoire.

Il a dit qu’il en avait environ une douzaine d’autres qu’il espère mettre en place d’ici l’été prochain.

“En fin de compte, oui, c’est pour le bien des familles, mais plus important encore, c’est pour cet ancien combattant décédé”, a déclaré Powder.

Cela comprend des anciens combattants comme le pilote métis Robert « Bobby » Douglas, qui a effectué deux tournées pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui, comme de nombreux peuples autochtones, a dû renoncer à son statut de traité pour servir dans la guerre.

Une semaine avant sa mort en octobre 2020, il l’a récupéré, a déclaré son fils Sholto.

Robert ‘Bobby’ Douglas a effectué deux tournées pendant la Seconde Guerre mondiale. (Kate Kyle/Nouvelles de CBC)

Douglas est enterré à Behchokǫ̀, Territoires du Nord-Ouest. Sa tombe a également été marquée d’une pierre tombale militaire, ainsi que d’un symbole de l’infini — le symbole des Métis.

“Ils ne connaîtront peut-être jamais mon père. Mais ils verront qu’il a servi ce pays”, a déclaré Sholto lors d’une visite au cimetière le mois dernier.

Sholto a déclaré que son père, comme de nombreux soldats autochtones qui ont servi, se sentait obligé de défendre leur patrie, malgré la discrimination et les préjugés raciaux répandus à l’époque, des opinions qui persistaient après la guerre.

De nombreux anciens combattants autochtones n’ont jamais été traités de la même manière que les autres anciens combattants qui sont revenus au Canada.

Sholto Douglas, photographié au cimetière de Behchokǫ̀, dans les Territoires du Nord-Ouest, où son père, Robert ‘Bobby’ Douglas, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, est enterré. (Kate Kyle/Nouvelles de CBC)

“Les anciens combattants autochtones, lorsqu’ils ont pris leur retraite et après la Première et la Seconde Guerre mondiale, et même [the Korean War]on leur a refusé des prestations », a déclaré Powder.

C’est pourquoi, en plus de son travail de recherche et d’identification des tombes, il tient à jour une liste d’anciens combattants des TNO pour les tenir informés des avantages actuels pour des choses comme les programmes médicaux auxquels ils peuvent être admissibles.

Sholto applaudit le travail que fait Powder pour les anciens combattants autochtones.

“Ils étaient les soldats oubliés du Canada. Des anciens combattants oubliés”, a-t-il déclaré.

« Qu’il s’agisse d’un Métis ou d’un membre des Premières Nations, ils ont fait tout ce que tout le monde a fait. Ils ne sont pas différents.