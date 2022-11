Les responsables de la santé publique de Interior Health (IH) rappellent à tous qu’il est encore temps de se faire vacciner contre la grippe (vaccin antigrippal) et que les personnes de six mois et plus sont éligibles.

Il est plus facile que jamais d’obtenir l’immunité pour votre communauté. Les vaccinations contre la grippe sont gratuites pour tous les habitants de la Colombie-Britannique âgés de six mois ou plus, afin de mieux se protéger, ainsi que leurs proches, leurs communautés et le système de santé cet automne et cet hiver.

«Avec une recrudescence des maladies respiratoires en automne et en hiver, nous encourageons tout le monde à se faire vacciner contre la grippe pour se protéger, en particulier lorsque de plus en plus de personnes socialisent ou voyagent», déclare le Dr Fatemeh Sabet, médecin hygiéniste de Interior Health.

Les familles avec un enfant de moins de 12 ans n’ont besoin de prendre qu’un seul rendez-vous dans une clinique de 6 mois à 11 ans, et toute la famille peut se faire vacciner contre la COVID et la grippe en même temps. Photo publiée avec l’aimable autorisation de Interior Health

Les familles peuvent prendre rendez-vous via le système Get Vaccinated. Les familles avec un enfant de moins de 12 ans n’ont besoin de prendre qu’un seul rendez-vous dans une clinique de 6 mois à 11 ans, et toute la famille peut se faire vacciner contre la COVID et la grippe en même temps. Les rendez-vous de vaccination pour les personnes de 12 ans et plus sont disponibles dans certaines pharmacies communautaires et cliniques IH, et sont réservés via le système Get Vaccinated. Vous pouvez recevoir votre rappel COVID-19 en toute sécurité en même temps que votre vaccination antigrippale.

Bien que la réservation via le système Get Vaccinated soit le moyen le plus efficace d’accéder à un vaccin antigrippal, des visites limitées dans certaines pharmacies continuent d’être disponibles. Alternativement, vous pouvez téléphoner au centre d’appels provincial (sans frais) au 1-833-838-2323. Si aucun rendez-vous n’est disponible au moment de la réservation, réessayez plus tard ou élargissez votre zone de recherche ; de nouveaux rendez-vous sont ajoutés quotidiennement.

La vaccination aide à vous protéger, vous et les personnes qui vous entourent, en réduisant la propagation de la grippe. La grippe peut provoquer une maladie grave nécessitant une hospitalisation, ce qui impose une demande supplémentaire au système de santé qui subit toujours les effets de la COVID-19.

Les vaccins contre la grippe sont sûrs et efficaces. Ils ont fait l’objet d’un examen rigoureux avant d’être approuvés par Santé Canada.

En plus de se faire vacciner contre la grippe, le lavage fréquent des mains, le respect de l’espace personnel, l’étiquette contre la toux et le fait de rester à la maison en cas de maladie continuent d’être des méthodes importantes pour limiter la propagation des germes.

Santé et bien-être