Il est encore temps de commenter les plans d’Ameren pour construire une ligne de transmission – Shaw Local

Vous voulez savoir si la ligne de transmission proposée par Ameren s’approchera de votre quartier, de votre école ou de votre église ? Il est encore temps de vérifier les cartes et de donner votre grain de sel à Ameren.

Ameren recueille des commentaires jusqu’à la fin du mois sur son “La Salle Link Project”. Le service public veut construire une ligne de transmission de 138 kilovolts reliant une sous-station d’Oglesby à une autre près d’Utica. La ligne supplémentaire réduirait les pannes et permettrait aux travailleurs des services publics de rétablir plus rapidement le courant.

Ameren a trois itinéraires en tête – des cartes sont exposées à l’Auditorium Ballroom de La Salle – et il y a une fenêtre limitée pour que les citoyens concernés soumettent des commentaires avant qu’Ameren ne passe à la phase suivante du projet qui dure depuis des années.

Ceux qui ne peuvent pas se rendre dans la salle de bal La Salle peuvent voir les cartes à www.ameren.com/illinois/company/lasallequi propose des fonctionnalités interactives et des liens pour commenter.

“Nous avons en fait commencé les commentaires en ligne plus tôt cette semaine et nous les aurons ouverts vers la fin du mois”, a déclaré Leah Dettmers, responsable des relations avec les parties prenantes. Elle a ajouté plus tard : “Et nous avons vraiment besoin de ces commentaires et de cette contribution, car sans cela de la part de la communauté, nous n’avons pas les paramètres définis.”

Alors que la construction ne commencera qu’en 2024 et que la ligne de transmission ne sera opérationnelle qu’en 2025, Ameren soumettra des informations, y compris des commentaires publics, à la Commission du commerce de l’Illinois au quatrième trimestre.

Les tracés proposés suivent en grande partie l’emprise existante, comme sur les autoroutes 80 et 39 et/ou l’US 6. Les lignes de transmission seront reliées à des pylônes en acier de 80 à 120 pieds de haut et construites au sommet de servitudes de 100 pieds de largeur.

Le maire de La Salle, Jeff Grove, a déclaré mardi qu’il recueillait toujours les commentaires des électeurs, mais qu’il s’éloignait jusqu’à présent de la “route violette” qui suit en grande partie l’US 6 et de la “route bleue” qui traverse le parc Rotary.

“Parmi les trois itinéraires proposés, je préférerais l’Orange Route”, a déclaré Grove. “À mon avis, c’est le moins perturbateur pour la croissance potentielle le long du corridor US 6 et reste en dehors du Rotary Park.”