Il est difficile de recommander la parentalité au foyer. Voici pourquoi

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

Bienvenue à So Money Hot Mic, une chronique hebdomadaire sur mes dernières réflexions financières.

je suis nouveau sur TikTok et l’algorithme me comprend toujours. Par exemple, il continue de me nourrir de contenu de mère au foyer.

En ce moment, hashtag #stayathomemomlife est à la mode, avec plus de 778 millions de vues de contenu par des soignants à temps plein. Certains parents partagent des difficultés comme la solitude. D’autres montrent comment ils structurent leurs journées pour inclure une séance d’entraînement.

Ensuite, il y a ce TikTok du mari d’une mère au foyer, avec un million de “j’aime”. Cirant poétiquement sur les raisons pour lesquelles les femmes devraient rester à la maison pour “s’occuper des affaires”, dit-il, “je ne veux pas qu’elle travaille”. Et tout en reconnaissant les énormes responsabilités d’être une “femme au foyer”, il termine par une note désobligeante selon laquelle la plupart des femmes qui restent à la maison sont assez intelligentes pour “garder le silence et laisser l’homme là-bas qui fait toute la pâte penser qu’il court sh– .”

La parentalité au foyer, que vous choisissiez de la poursuivre en raison de valeurs personnelles, de la pression culturelle ou en raison du coût élevé de la garde d’enfants (ou de tout ce qui précède), est une véritable attraction que je comprends et respecte. Sans de vastes programmes de congé préscolaire gratuit et de congé parental payé, notre système actuel ne fait pas grand-chose pour soutenir les parents qui travaillent.

Mon mari et moi avons deux jeunes enfants et nous parlons parfois de la façon dont la vie pourrait être plus facile si l’un de nous quittait son emploi et devenait le principal soignant. C’est généralement après une longue semaine sans garderie, un enfant malade et une pile de linge sale.

@farnooshtorabi Instagram



Mais si vous avez suivi mon podcastvous connaissez mon point de vue, qui n’est pas toujours populaire : la parentalité au foyer est une décision risquée et je n’aime pas la recommander.

Pourquoi? Au fond, c’est parce que je me soucie de l’indépendance financière. Dans de nombreux cas, le partenaire qui ne gagne pas de salaire (généralement une femme) a peu ou pas d’autonomie financière dans la relation. Et, bien que je comprenne que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas donner la priorité à sa liberté financière, je suis nerveux à propos de tout modèle de ménage qui laisse un adulte financièrement sans défense et dépendant.

Je reçois occasionnellement des e-mails de mon public avec des questions comme celles-ci :

Je pense que rester à la maison est la meilleure décision pour ma famille, tant sur le plan personnel que financier, mais prendrai-je la bonne décision pour moi-même ?

Que se passe-t-il si mon conjoint tombe malade et que je dois soudainement payer les factures ?

Que se passe-t-il si nous divorçons et parce que j’ai reporté toutes les finances à mon conjoint qui travaille, je suis perdu et coincé ?

Récemment, j’ai reçu un message de Sabrina, une mère de trois enfants âgée de 50 ans et originaire de Californie. Elle se séparait de son mari, mais n’avait pas gagné son propre argent pendant le mariage. “J’ai d’abord été une mère au foyer, ce qui pour des raisons aussi clichées m’a paralysé financièrement. Je suis en instance de divorce. La carrière de mon ex est en plein essor, alors que je me sens comme une femme au foyer des années 1950… dans le sombre et repartir de zéro”, a-t-elle écrit.

Selon une étude de Pew Research de 2016, environ 11 millions de personnes, soit 1 parent américain sur 5, sont des parents au foyer. Au cours des dernières années, compte tenu notamment de la contraintes de vie professionnelle de la pandémie, la parentalité au foyer est en hausse. Si vous êtes dans ce camp – ou si vous vous penchez pour assumer ce rôle – voici quelques considérations importantes pour votre santé financière.

1. Connaître le pouvoir financier que vous apportez à la famille

La parentalité au foyer est un travail infatigable qui implique une myriade de responsabilités et, selon au moins une étude de 2019, équivaut à un salaire à six chiffres. La Enquête sur le salaire des mamans a estimé la valeur annuelle moyenne d’un parent au foyer à 178 201 $.

Il est important d’attacher une valeur financière aux contributions de votre ménage en tant qu’aidant principal. Prescrire l’adage selon lequel “l’argent c’est le pouvoir” peut souvent laisser un conjoint, qui ne gagne pas de salaire, sentir qu’il ne peut pas (ou ne devrait pas) avoir un vote égal sur les questions financières du ménage.

Comme je l’ai écrit dans mon livre le plus récent Quand elle fait plus, le partenaire qui gagne moins (ou pas d’argent) mérite une place centrale et active à la table. Ils devraient avoir leur mot à dire sur la façon dont l’argent du ménage est dépensé, épargné et investi. Toute résistance à cela de la part du principal salarié est un drapeau rouge dans mon livre.

Vous pouvez également rester actif financièrement par d’autres moyens. Organisez des réunions de routine sur la budgétisation avec votre conjoint. Examiner les relevés bancaires mensuels et les rapports de solvabilité. Consultez des planificateurs financiers et des comptables et examinez tous les documents fiscaux.

2. Comprendre les compromis financiers

Est-ce que la parentalité au foyer est un déménagement que vous êtes prêt à vous permettre? En tant que défenseur des finances, je dis toujours aux gens de faire des calculs. Lorsque vous ne gagnez pas de salaire, vous ne perdez pas seulement un revenu, vous perdez la croissance composée de ce revenu, ainsi que l’épargne-retraite future. Par exemple, une femme de 32 ans qui gagne 60 000 $ par an et qui arrête de travailler pendant cinq ans pour être mère au foyer perdra 300 000 $ en salaire, ainsi que 400 000 $ supplémentaires en perte de croissance salariale et en prestations de retraite, pour un total de plus de 700 000 $. Cette calculatrice du Center for American Progress aide les parents à comprendre les coûts à long terme de la prestation de soins à temps plein.

Pour certains, les mathématiques les feront s’arrêter et reconsidérer. Pour les autres, cela ne changera rien. Mon insistance à peser ces implications financières à long terme a froissé certaines personnes dans le mauvais sens. Cet été, j’ai reçu un courriel en colère d’une mère au foyer qui avait écouté mon podcast sur le sujet. “Je choisis de me sacrifier pour mes enfants, pas de sacrifier sur l’autel de la réussite financière”, a-t-elle écrit.

Pour être clair, mon argument est ne pas que l’argent est plus important que les enfants. Mon point principal est que nos choix ont des compromis. Comme pour toute décision financière, il est important d’être clair sur les coûts et de procéder les yeux grands ouverts.

3. Ayez votre propre profil financier

Selon les experts, mettre votre propre argent en banque – soit par le biais d’un emploi à temps partiel, soit en prélevant une allocation sur le revenu de votre conjoint et en la déposant sur votre propre compte – peut garantir une certaine indépendance financière aux parents au foyer.

Selon Tracy Coenen, juricomptable qui a travaillé sur de nombreuses affaires de divorce, il est crucial d’avoir son propre argent pendant un mariage et en cas de divorce. “Vous devez être en mesure de prendre des décisions de dépenses autonomes”, elle a dit récemment sur mon podcast. “C’est aussi important parce que, si jamais le mariage tourne mal, vous devez avoir une source d’argent pour payer un avocat pour obtenir le divorce, pour éventuellement aller chercher un appartement à vous et vous nourrir.”

L’une des choses les plus déchirantes que Coenen voit lors d’un divorce est lorsque le conjoint salarié coupe le parent au foyer. Personne ne devrait se sentir pris au piège dans un mariage parce qu’il n’a pas les ressources nécessaires pour survivre par lui-même, a-t-elle déclaré.

Dans ce sens, le fait d’avoir une carte de crédit personnelle garantit que si le couple se sépare, le partenaire qui ne travaille pas a accès à sa propre marge de crédit en cas d’urgence. Et il est préférable de faire une demande tout de suite, a déclaré Coenen, “pendant que vous avez les revenus de votre conjoint qui vous aident à vous qualifier pour cette carte de crédit”.

4. Ayez un plan pour réintégrer le marché du travail

Si vous êtes un parent au foyer, c’est une bonne idée de se préparer à réintégrer le marché du travail quelque part sur la route. Dans son livre Off Rampes et On Rampesl’auteure Sylvia Ann Hewlett a découvert dans ses recherches qu’une grande majorité des femmes qui quittent le marché du travail veulent éventuellement reprendre leur travail et leur carrière.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez réintégrer le marché du travail, que ce soit parce que vous changez d’avis ou que vos enfants ont grandi, l’une des meilleures façons de vous préparer est d’investir dans votre éducation et vos compétences. De cette façon, vous augmentez vos chances de rencontrer les qualifications et d’être embauché. Vous pouvez apprendre à votre rythme grâce à des programmes et des cours en ligne gratuits, et vous pouvez rester connecté dans votre domaine grâce au réseautage, aux médias sociaux et à LinkedIn.

Ou, vous pouvez faire ce que Sabrina, mon auditeur de podcast, a fait. Elle a investi du temps et de l’argent dans la poursuite d’une maîtrise en santé mentale pendant son mariage, ce qui lui a pris sept ans tout en s’acquittant de ses responsabilités à la maison. Maintenant, elle est en mesure de mettre fin à sa relation avec un certain élan professionnel et dans l’espoir de créer un cabinet et d’obtenir un retour sur investissement.

Plus de So Money Hot Mic