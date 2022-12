«Il est difficile de gérer une entreprise avec le nombre de vols qui se produisent»: effraction dans une entreprise de Kelowna

Une entreprise de Rutland a été cambriolée aux petites heures du matin et environ 12 000 $ d’outils et d’appareils électroniques ont été volés.

Lux Homes, situé au 106-145 Asher Road à Kelowna, a été victime d’un vol à 4 heures du matin. le 1er décembre.

Le propriétaire Brad McNaughton a déclaré à Capital News que la porte était verrouillée mais que le suspect l’a ouverte.

Il a dit que le suspect avait emporté des outils, des ordinateurs et des accessoires.

“Il est difficile de gérer une entreprise avec le nombre de vols qui se produisent”, a déclaré McNaughton.

Dans le passé, il s’est fait voler de l’équipement dans ses fourgonnettes de travail.

Il a déclaré que des entreprises voisines lui avaient dit que leurs images de sécurité avaient capturé le suspect “enfermant” l’entreprise avant d’entrer par effraction.

McNaughton a déclaré que la société avait déposé un rapport de police. Capital News a contacté la GRC et cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

