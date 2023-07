Il est difficile de fusionner l’image aimante de mon père avec la personne qui s’est suicidée.

Il s’agit d’une chronique à la première personne d’Amanda Whalen, qui vit à Toronto. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, voir la FAQ.

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails sur le suicide.

Cela fait 10 ans que mon père s’est suicidé de façon inattendue. J’avais 22 ans quand c’est arrivé et j’étais dans ma dernière année d’études de premier cycle à l’Université Western. J’ai eu du mal à faire face et j’ai pris quatre semaines de congé scolaire. Plus tard, j’ai abandonné un cours, retardé l’obtention de mon diplôme et différé l’acceptation de mon programme de maîtrise. Sa mort a bouleversé ma famille et fait dérailler ma vie.

Le traumatisme que ma famille a dû surmonter obscurcit souvent les meilleurs souvenirs de lui. Je l’imagine comme deux personnes différentes. Une image est celle de mon père qui a décidé de quitter égoïstement notre famille ; l’autre est de mon père qui a eu une influence incroyablement positive dans ma vie.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :

En grandissant, mon père faisait tout son possible pour trouver des façons uniques de rendre mon frère et moi heureux. Certains de mes plus beaux souvenirs tournent autour des créations d’arrière-cour de mon père. Il a installé une patinoire qui occupait toute la cour. Nous avons passé des heures à apprendre à patiner sur cette immense patinoire.

Whalen, à gauche, avec son père et son frère posant sur une patinoire lors d’une visite familiale à Sudbury, en Ontario. (Soumis par Amanda Whalen)

Pendant l’été, il a vu à quel point mon frère et moi aimions jouer au badminton, alors il a rasé l’herbe pour ressembler à un terrain de badminton. Il a même mesuré l’espace pour se conformer aux règlements officiels du jeu et a peint l’herbe en conséquence. Ce fut un grand succès lors de ma douce fête d’anniversaire de 16 ans. Aucun autre enfant n’avait un terrain prêt pour le jeu dans son jardin.

En tant qu’enseignant au primaire, mon père était absent pendant les mois d’été. C’est alors que la plupart de ces idées et créations ont pris vie.

Pendant l’année scolaire, il était un éducateur passionné et dévoué, décrit par ses élèves comme strict mais juste. Intimidant mais drôle.

Il a passé des heures à entraîner l’équipe de volley-ball du garçon et à encadrer l’équipe d’échecs. Lorsque ses collègues prenaient leur retraite, il écrivait des poèmes personnalisés et les faisait encadrer comme un cadeau d’adieu.

Au début de chaque année scolaire, c’était une tradition pour moi d’accompagner mon père dans la préparation de sa classe. Il me nommait directeur créatif et j’aidais à concevoir ses affiches de bienvenue. Je me sentais spécial d’accompagner mon père dans l’école vide et d’avoir le privilège de créer son art en classe. Cela me rend sentimental de me rappeler comment il m’a fait confiance et m’a fait sentir comme son acolyte.

Il est difficile de fusionner l’image aimante de mon père avec la personne qui s’est suicidée.

Lors de ses funérailles, des étudiants ont approché ma famille et ont partagé des histoires sur la façon dont il a façonné leur vie. L’école a organisé un service commémoratif et a construit un monument qui lui est dédié. A ce jour, je n’ai pas pu retourner dans son école pour le voir.

Je ne veux pas revivre la douleur

À peu près à la même époque, le père d’un bon ami est décédé d’un cancer. Son père a enduré des traitements pénibles pendant des années, déterminé à prolonger sa vie dans l’effort de passer plus de temps avec ses proches.

En comparaison, mon père a pris la décision de mettre fin à ses jours, laissant derrière lui sa famille, ses amis et sa communauté. À l’époque, j’étais envieux qu’elle ait pu informer les autres que son père était décédé d’un cancer en phase terminale alors que je ressentais la stigmatisation des actions de mon père.

Aujourd’hui, quand je m’ouvre aux gens et partage que mon père s’est suicidé, les réactions varient. Je peux dire que les gens veulent sonder pour extraire plus de détails, comme comment a-t-il fait ? Est-ce que je savais que ça allait arriver ? Y avait-il des signes ? Souffrait-il de maladie mentale depuis longtemps ? Je dois me préparer mentalement à ce genre de questions lorsque je partage cette partie de ma vie. Je sais que si je divulgue trop trop vite aux gens, je vais être submergé par l’émotion.

Mon défaut est de ne pas partager cette période de ma vie. Je ne veux pas revivre la douleur de l’avoir perdu par suicide. Cela fonctionne comme une tactique, mais seulement jusqu’à un certain point. Quand les gens posent des questions sur mon père, j’ai tendance à répondre timidement qu’il est décédé et à éviter de révéler plus de détails.

À ce jour, nous ne connaissons toujours pas l’état de santé mentale de mon père. Je me suis rendu compte qu’un trouble mental affecte notre humeur, nos pensées et notre comportement, tout comme le cancer est une maladie qui affecte notre corps. Lorsqu’elle n’est pas traitée, elle peut détériorer la qualité de vie d’une personne et avoir des effets dévastateurs.

Whalen, 8 ans, embrasse son père Mark tout en célébrant son 42e anniversaire. (Soumis par Amanda Whalen)

Mes émotions oscillent entre bonheur et tristesse. Je continue à avoir des rêves vifs la nuit dans lesquels il est toujours en vie. Une scène récurrente implique que je le supplie de ne pas mettre fin à ses jours. Je me réveille malade et épuisé émotionnellement. Ces rêves me hantent.

En réfléchissant à sa mort, je vois comment cela m’a retenu à certains égards. J’ai tendance à me méfier des nouvelles personnes, ne leur racontant que des bribes de ma vie de famille. Je suis facilement déclenché par toute mention de suicide ou de santé mentale.

Malgré tout cela, les enseignements de mon père continuent. J’ai appris à quel point il est important de chérir sa famille et le temps passé ensemble. Je comprends à quel point la vie est fragile et je ne la prends pas pour acquise. Je me suis rendu compte que, comme l’a écrit Dale Carnegie, « chaque jour est une nouvelle vie pour un homme sage », ce qui, je crois, signifie qu’il y a une opportunité de guérir jour après jour.

J’en suis venu à accepter que ma vision de la mort de mon père continuera d’évoluer au cours de ma vie. Je devrai rester ouvert à ces émotions et apprendre de nouvelles façons d’avancer.

Whalen, à droite, et son père, Mark, assistent à un spectacle à la Place de l’Ontario vers 1994. (Soumis par Amanda Whalen)

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :

Si vous craignez qu’une personne que vous connaissez présente un risque de suicide, vous devriez lui en parler, dit l’Association canadienne pour la prévention du suicide. Voici quelques signes avant-coureurs :

Pensées suicidaires.

Abus de substance.

Sans but.

Anxiété.

Se sentir pris au piège.

Désespoir et impuissance.

Retrait.

Colère.

Insouciance.

Des changements d’humeur.