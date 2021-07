Spotify a annoncé ce matin une nouvelle façon de découvrir les dernières sorties sur le service de streaming. Bientôt, vous remarquerez une nouvelle icône de cloche fantaisie en haut à droite de la page d’accueil de Spotify. Lorsque vous appuyez sur cette cloche, vous accédez au tout nouveau flux Quoi de neuf, contenant toutes les dernières sorties des artistes et des podcasts que vous suivez. Avec cela, il n’y a aucune chance que vous manquiez quelque chose de vos artistes préférés.

Spotify note que si votre flux Quoi de neuf semble un peu ennuyeux au début, tout ce que vous aurez à faire est de vous diriger vers les pages des artistes et de commencer à les suivre. Une fois que vous aurez commencé à suivre plus d’artistes et de podcasts, votre flux Quoi de neuf commencera certainement à se remplir. De plus, ce flux est mis à jour en temps réel, ce qui signifie que si les choses sont chronométrées correctement, vous pouvez être l’un des premiers utilisateurs de Spotify à écouter les nouveaux morceaux.

Quoi de neuf sera disponible sur Android et iOS dans les semaines à venir. Être à l’affut!

// Spotify