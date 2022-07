Il est demandé au service de cesser d’enquêter sur les textes du 6 janvier dans le cadre d’une enquête criminelle

Les services secrets ont déclaré que les messages texte avaient été supprimés à la suite d’une mise à jour des téléphones utilisés par le personnel de l’agence. Les employés ont été informés pour la première fois de la prochaine mise à jour en décembre, puis de nouveau deux jours avant la suppression des textes le 27 janvier. Mais le Congrès a également informé le Département de la sécurité intérieure, l’agence mère des services secrets, le 16 janvier qu’il devrait s’assurer que les dossiers liés aux actions prises par l’une de ses agences lors de l’émeute du Capitole ont été conservés, selon une personne familière avec l’enquête du comité de la Chambre.

Jonathan Turley, titulaire de la chaire Shapiro de droit de l’intérêt public à l’Université George Washington et expert en tenue de dossiers présidentiels, a déclaré que la nature des événements autour du 6 janvier exigeait que les services secrets abandonnent leur posture traditionnelle consistant à protéger leurs opérations de tout examen. Il a dit que l’agence devrait répondre aux questions sur ce qui s’est passé aussi complètement que possible.

“Je pense que le 6 janvier est une tragédie nationale qui exige la transparence de chaque agence”, a déclaré M. Turley, ajoutant que les dossiers devaient être conservés mais que les responsables des services secrets devraient être ouverts sur ce qu’ils savent. “Les services secrets ont toujours été l’une des agences les plus opaques et les plus obstructives en ce qui concerne les enquêtes extérieures.”