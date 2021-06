Il est de retour! Tout comme au bon vieux temps alors que la pluie retarde le début de Wimbledon

Le ciel trouble et la bruine n’ont pas pu freiner l’enthousiasme des spectateurs arrivés lundi pour le départ de la 134e Wimbledon Championnats qui ont été annulés l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Les protocoles COVID-19 signifient que le tournoi de cette année aura une apparence et une sensation un peu différente – mais une vieille tradition de Wimbledon est restée fermement intacte avec la pluie retardant le début prévu de 1000GMT sur les courts extérieurs.

À juste titre pour le retour tant attendu du tournoi, Andy Murray reprendra son rôle de porte-drapeau de la nation d’origine avec un engagement aux heures de grande écoute plus tard sur le court central.

Chuchotez-le doucement, mais cela ressemble presque au bon vieux temps.

Pas tout à fait, cependant, car Wimbledon, utilisé comme « événement pilote » approuvé par le gouvernement, manquera de vieux favoris.

L’emblématique « file d’attente » pour l’entrée quotidienne ne se formera pas, Henman Hill sera peu peuplé et les fans n’auront pas le frisson de rencontrer des joueurs célèbres se promenant sur le terrain depuis les locations de peluche dans le village.

Les joueurs séjourneront tous dans un hôtel du centre de Londres pour minimiser les risques d’infections au COVID-19.

Les foules seront également plus minces avec une affluence limitée à 50% de la capacité au sol, bien qu’avec un peu de chance, les salles comblent le court central pour les finales masculines et féminines les 10 et 11 juillet.

Mais après l’annulation de l’année dernière, la première depuis la Seconde Guerre mondiale, l’excitation se prépare pour une quinzaine de drames sur le terrain, même s’il y a des absents notables.

L’Espagnol Rafa Nadal, dont la victoire finale en 2008 contre Roger Federer fait partie du folklore de Wimbledon, ne joue pas. Ni la championne en titre Simona Halep ni la quadruple championne japonaise du Grand Chelem Naomi Osaka.

TEST POSITIF

La numéro un britannique Johanna Konta s’est retirée à la veille du tournoi après qu’un membre de son entourage a été testé positif au COVID-19 – un début inquiétant pour des organisateurs nerveux.

Mais un casting de haute qualité s’est réuni dans la bulle biosécurisée et la tête de série féminine Ash Barty a résumé ce que signifie Wimbledon.

« Vous franchissez les portes ici au All England Club et vous êtes instantanément rempli de gratitude », a déclaré l’Australien.

« C’était un tournoi qui m’avait beaucoup manqué l’an dernier. Chaque fois que vous franchissez ces portes, c’est un sentiment que vous ne pouvez pas tenir pour acquis. »

Pour Murray, qui a mis fin à une sécheresse de 77 ans pour les hommes britanniques lorsqu’il a remporté le titre 2013 et triomphé à nouveau trois ans plus tard, Wimbledon représente un retour à une sorte de normalité.

L’ancien numéro un mondial n’a pas disputé de match en simple au All England Club depuis une défaite en quart de finale contre Sam Querrey en 2017 – après quoi son corps a commencé à défaillir et sa carrière semblait ne tenir qu’à un fil.

« Je sais que ce n’est pas normal, mais cela semble un peu normal maintenant…, avec tous les joueurs autour et en train de s’entraîner, sachant que… nous ne jouerons pas devant une foule nombreuse mais devant beaucoup de gens », a déclaré Murray. .

Le joueur de 34 ans clôturera le calendrier sur le court central contre le 24e tête de série géorgienne Nikoloz Basilashvili.

Le champion en titre masculin, Novak Djokovic, doit ouvrir une procédure sur le court central contre le wildcard adolescent britannique Jack Draper alors qu’il entame sa quête d’un 20e titre du Grand Chelem, un record.

La double championne féminine Petra Kvitova affrontera ensuite l’ancienne championne de l’US Open Sloane Stephens dans le choix du premier tour féminin.

