Après de nombreuses observations tout au long de 2020, l’intrépide «jetpack man» de Los Angeles a fait une autre apparition, cette fois capturée sur un film volant à environ 3000 pieds au-dessus de la Californie par des pilotes lors d’un vol d’entraînement.

La Sling Pilot Academy s’est rendue sur Instagram mercredi avec les images après que des instructeurs déconcertés aient attrapé ce qui semblait être un homme dans un jetpack sifflant à des milliers de pieds dans les airs près de Palos Verdes, au sud de Los Angeles. L’objet – ou la personne – est passé le long du côté droit de l’engin et, aussitôt qu’il est arrivé, s’est envolé au loin.

Le jetpacker apparent n’a fait aucune tentative pour communiquer avec les pilotes, et aucun bavardage sur l’observation étrange n’a été entendu sur le canal radio généralement bondé utilisé par les instructeurs, a déclaré l’un des pilotes à War Zone, qui a d’abord rendu compte de la nouvelle vidéo.

Alors que les instructeurs ont déclaré avoir informé la Federal Aviation Administration (FAA) de l’incident, avec peu de détails à fournir, aucun rapport officiel n’a jamais été déposé auprès de l’agence. Dans une déclaration à la zone de guerre, la FAA a déclaré qu’elle n’avait pas « A reçu des rapports récents de pilotes qui pensent avoir vu quelqu’un dans un jetpack dans le ciel autour de Los Angeles, » ajoutant qu’il faut de tels rapports « sérieusement » et a travaillé avec le FBI pour enquêter sur les observations précédentes de jetpack.

Aussi sur rt.com « Nous venons de croiser un gars dans un JETPACK »: un pilote d’American Airlines rapporte une étrange rencontre en vol lors d’un atterrissage à LAX

Le point de vente a également signalé que la FAA contacterait bientôt l’école de pilotage « directement » pour enquêter plus avant, même si un examen des bandes radar de l’époque des observations précédentes du jetpack n’a rien révélé « anormal. » À ce jour, aucun témoin ne s’est manifesté pour rapporter avoir vu un jetpacker décoller ou atterrir.

La Sling Academy a cependant noté que ce qui semblait être un casse-cou dans un jetpack avait peut-être été « Un drone ou un autre objet, » et qu’il restait à voir si l’incident avait un lien avec les rapports précédents autour de Los Angeles.

LIRE LA SUITE: UN AUTRE mystérieux jetpacker aperçu au-dessus de l’aéroport de Los Angeles alors que le FBI est toujours aux prises avec une rencontre précédente

Repéré pour la première fois en septembre au-dessus de l’aéroport international de Los Angeles – l’un des espaces aériens les plus encombrés au monde – le jetpacker insaisissable a déconcerté les autorités de l’aviation et des forces de l’ordre, la FAA et le FBI étant vides après une enquête prolongée. Dans un cas précédent, un équipage de China Airlines a rapporté avoir vu l’homme à une altitude de 6500 pieds, à plus d’un mile dans les airs sans surfaces de levage. Le type d’appareil utilisé par l’homme est inconnu, car peu de jetpacks sont capables d’atteindre de telles hauteurs – mais avec à peu près tout le reste entourant le jetpacker restant une énigme, les observations figurent parmi les mystères les plus déroutants de 2020, rivalisant avec la série de monolithes bizarres apparaissant (puis disparaissant) partout dans le monde plus tôt cette année.

Aussi sur rt.com Les enregistrements récemment publiés de la FAA ne font qu’approfondir le mystère autour des observations de « jetpack man » au-dessus de Los Angeles alors que le FBI poursuit son enquête

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!