Il est de plus en plus difficile pour les choix du Cabinet d’être confirmés, selon l’analyse des données

Postmaster General taunts Dems: Vous êtes coincé avec moi pour de bon

Jim Watson./GettyLouis DeJoy a eu un message provocant mercredi pour ceux qui avaient envie de le voir évincé en tant que ministre des Postes des États-Unis: «Habituez-vous à moi». chef des postes pendant combien de temps il resterait en tant que ministre des Postes – «longtemps», cracha DeJoy – lors d’une audience de mercredi au comité de surveillance de la Chambre. Cet échange était révélateur de toute la procédure, qui était souvent agitée, combative et alimentée par les législateurs démocrates. ‘indignation face à la gestion de l’USPS par DeJoy à un moment où les retards de courrier s’aggravent et les questions difficiles sur la viabilité à long terme du service. Mais il a peut-être raison, du moins pour le moment: parce que le ministre des Postes est installé par le conseil des gouverneurs du service – et non par le président – cela signifie que le président Joe Biden, ou le Congrès, ne peut pas renvoyer DeJoy même s’ils le voulaient. Sa révocation ne serait possible que lorsque Biden remplira les postes vacants démocrates au Conseil des gouverneurs de l’USPS, qui a le pouvoir d’embaucher et de congédier les maîtres de poste généraux. Confirmer ces places au Sénat prendra du temps, bien que le Washington Post ait rapporté mercredi que Biden a identifié trois candidats pour aller de l’avant.En attendant, les législateurs démocrates travaillent avec DeJoy sur une législation urgente pour réformer les finances de l’agence et la pension des employés. Pour de nombreux démocrates, la performance de DeJoy mercredi à Capitol Hill peut rendre cet équilibre plus difficile: ils ont trouvé beaucoup à ne pas aimer non seulement dans ce que le ministre des Postes a dit, mais comment il l’a dit. Je dois dire – je ne pense pas que le maître de poste l’ait compris », a déclaré le représentant Raja Krishnamoorthi (D-IL), membre du comité de surveillance qui a interrogé DeJoy mercredi sur les normes de livraison de l’agence. « Je pense qu’il est temps pour lui de partir. » « Je pensais qu’il abordait beaucoup de nos questions avec exactement la même attitude, qui était celle d’une condescendance méprisante », a déclaré Krishnamoorthi au Daily Beast après l’audience, invoquant la réponse de DeJoy à Cooper. «Ça ne volera pas, mec. Je ne vais pas voler. »L’audience de mercredi était la deuxième fois dans le court mandat de DeJoy qu’il a été soumis à une grillade de haut niveau au sein du comité de surveillance de la Chambre. Peu de temps après avoir occupé le poste de chef de l’USPS en juin 2020, les retards et les irrégularités ont rapidement commencé à s’accumuler – une évolution particulièrement alarmante pour les législateurs à la veille d’une élection au cours de laquelle plus d’électeurs que jamais prévoyaient de voter par courrier. Lors d’une audience controversée en août 2020, les démocrates ont interrogé l’ancien responsable de la logistique et méga-donateur du GOP sur tout, de la réduction des heures supplémentaires au prix d’un timbre. L’interrogatoire de la représentante Katie Porter (D-CA) a produit une réponse mémorable de DeJoy: «Je dirai que je sais très peu de choses sur les timbres-poste et les timbres.» Au moment où les démocrates de la Chambre ont rappelé DeJoy à Capitol Hill cette semaine, leurs pires craintes à propos de l’impact des retards de l’USPS sur le système de vote ne s’est pas matérialisé. Mais ils avaient encore beaucoup de questions sur la gestion de l’USPS par DeJoy: en octobre, l’inspecteur général de l’USPS a publié un rapport constatant que les changements apportés par DeJoy aux calendriers et au protocole de livraison avaient entraîné une aggravation des retards. Déjà frappé par la pandémie, l’USPS est entré en boitant dans une saison des fêtes bien remplie et fournit maintenant le service le plus médiocre que de nombreux observateurs de longue date de l’agence aient jamais vu. Brenda Lawrence (D-MI), membre du groupe de surveillance, était une vétéran de 29 ans de l’USPS avant de venir au Congrès. Elle a déclaré au Daily Beast après l’audience qu’elle n’avait jamais vu le service dans une situation aussi désespérée qu’aujourd’hui: «Je ne pense pas que nous ayons jamais été confrontés à cela», a-t-elle déclaré. Des retards sans précédent se produisent dans tout le pays. À Washington, DC, seulement 40% de tout le courrier de première classe est arrivé à l’heure à la fin de décembre 2020, contre près de 90% à la même période l’année précédente. Les habitants de Chicago reçoivent des forfaits vacances avec un mois et demi de retard. Les législateurs sont inondés d’appels et de courriels provenant d’électeurs frustrés à la recherche de réponses; Cette semaine, 33 sénateurs ont signé une lettre à DeJoy lui demandant d’expliquer les récents retards. DeJoy s’est excusé pour ces retards en haut de l’audience de mercredi. «Nous devons reconnaître que pendant cette haute saison, nous n’avons pas atteint nos objectifs de service», a-t-il déclaré. « Je m’excuse auprès des clients qui ont ressenti l’impact de nos retards. » Mais Lawrence s’est dit préoccupé par le prochain « plan stratégique » de DeJoy pour permettre à l’USPS de traverser cette période difficile. Bien que le ministre des Postes n’ait pas révélé de détails, il a déclaré mercredi qu’il le ferait. proposer des réductions des normes de livraison, y compris la norme selon laquelle le courrier local doit être livré dans les deux jours. Les démocrates estiment que ce serait une décision désastreuse à un moment où l’USPS a du mal à concurrencer les concurrents du secteur privé, en particulier si cela est associé au coût pour le consommateur « Dire que c’est ce qui est audacieux et nécessaire … ce n’est pas du leadership », a déclaré Lawrence. « Il doit faire ses preuves. Il nous a entendu haut et fort, qu’il doit faire ses preuves. » à moins de dire que DeJoy méritait d’être démis de ses fonctions et a déclaré au Daily Beast qu’elle et d’autres démocrates travaillaient avec l’USPS sur une législation sur la réforme postale. Mercredi, CNN a rapporté que Oversight C La présidente du comité, Carolyn Maloney (D-NY), était favorable à l’idée de travailler avec DeJoy pour faire adopter des réformes. À la suite de la nouvelle réalité politique à Washington, le ministre des Postes a commencé à tenter de sensibiliser les législateurs démocrates. Lawrence a déclaré que pendant la dernière administration, DeJoy ne lui avait pas pris les appels ni lui avait répondu – mais après les élections de 2020, ils avaient eu un appel «cordial». D’autres démocrates considèrent toute offensive de charme comme trop peu, trop tard. Krishnamoorthi a déclaré qu’il était favorable à l’idée de travailler avec les dirigeants de l’USPS en place afin de faire adopter des réformes, mais a fait valoir que DeJoy devrait partir dès que possible. Gerry Connolly (D-VA), un membre senior du Comité de surveillance, a publié une déclaration après l’audience de DeJoy saluant la nomination par Biden de trois personnes nommées au Conseil des gouverneurs de l’USPS – et a explicitement déclaré qu’il espérait qu’ils retireraient DeJoy. «Ces nominations sont une première étape importante vers la réforme du service postal», a déclaré Connolly. «J’espère que le conseil nouvellement constitué fera ce qu’il faut et fera venir un nouveau ministre des Postes qualifié.» Une majorité des neuf membres du conseil d’administration serait nécessaire pour soutenir la destitution de DeJoy. Actuellement, il y a quatre nommés républicains et deux nommés démocrates. Si tous les choix de Biden sont confirmés, les démocrates détiendraient la majorité au conseil d’administration.Les républicains du comité de surveillance avaient des questions pour DeJoy sur les retards de courrier, mais l’ont largement jeté comme une victime dans une croisade démocrate anti-Trump. Le républicain James Comer (R-KY), le principal républicain du panel, a comparé les préoccupations du parti concernant les retards de l’USPS – et le rôle potentiel de Trump dans ces retards – à l’enquête de destitution de Trump qui, selon lui, était fondée sur des «complots sans fondement». Far- Le représentant de droite Andy Biggs (R-AZ), quant à lui, a suggéré que la cause profonde des retards de l’USPS était en fait les manifestations de Black Lives Matter qui ont eu lieu au cours de l’été, et a lu des articles de points de vente marginaux comme le Gateway Pundit pour prouver son point de vue. Et le représentant Andrew Clyde (R-GA) a soulevé la croyance infondée en des conspirations généralisées sur la fraude électorale tout en disant qu'il n'était pas temps d'entrer dans les «détails». La certification du Collège électoral le 6 janvier n'avait «pas le droit de faire la leçon» à quiconque sur les dangers de la partisanerie. Les démocrates se sont toutefois plus préoccupés du sort de l'USPS que de l'état des choses au Congrès. «Ce n'est pas un concept théorique», a déclaré Krishnamoorthi. «Ce n'est pas un problème abstrait, c'est réel pour chacun d'entre nous… Je dois vous dire que les gens commencent à travailler autour du courrier, ce qui est un concept effrayant.»