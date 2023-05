Scandale Dole

IL EST crucial que No10 guérisse la maladie au cœur de notre économie.

Scandaleusement, 5,2 millions de Britanniques perçoivent des allocations de chômage alors que nous avons plus d’un million de postes vacants et comptons sur l’ajout de 500 000 immigrants par an à notre population pour continuer à tourner.

Le Brexit visait à réduire notre dépendance à l’égard des travailleurs étrangers bon marché, nous permettant de former davantage de travailleurs et d’augmenter les salaires.

Dans certains rôles, cela a fonctionné. Beaucoup plus de Britanniques conduisent maintenant des camions, par exemple, et gagnent plus. Mais, quoi qu’en disent les Remainers, le Brexit n’a PAS réduit l’immigration et causé des pénuries de personnel. Loin de là.

Le vrai problème est qu’un grand nombre de personnes ne sont ni dans un emploi ni à la recherche d’un emploi – un chiffre qui a explosé pendant Covid lorsque certaines règles sur la réclamation de subventions ont été assouplies.

De nombreuses personnes ont des problèmes de santé physique ou mentale légitimes qui les empêchent de travailler.

Ils peuvent être bloqués sur une liste d’attente du NHS. Mais dans certaines régions, un quart de la main-d’œuvre potentielle bénéficie d’allocations de chômage.

Certains choisissent clairement de vivre aux frais du contribuable, comme tant d’autres l’ont fait sous le parti travailliste.

David Cameron a résolu cette crise nationale en s’assurant que le travail payait plus que le chômage. Cela a changé la vie de beaucoup et a créé un boom de l’emploi, même au lendemain du crash mondial.

Rishi Sunak admet que cela est redevenu un « frein à la croissance ».

Pire que cela, c’est un gâchis de talent et de vie.

Le miracle des emplois conservateurs d’il y a dix ans doit être répété.

Corrigez ça de toute urgence, PM.

Saint mal

COMBIEN ennuyeux d’entendre l’archevêque de Cantorbéry répéter les plaintes faciles habituelles de la gauche au sujet du scandale des petits bateaux.

Justin Welby affirme que le nouveau projet de loi des conservateurs est « moralement inacceptable » et nuira à notre réputation mondiale sur les réfugiés.

Déchets. L’attitude des Britanniques envers les véritables réfugiés et les migrants légaux a fait de nous le pays le plus accueillant sur Terre. Les sondages le prouvent à maintes reprises.

Mais le public, dans une écrasante majorité, en a marre des cargaisons de migrants économiques en bonne santé – ne fuyant rien et ayant payé des milliers de trafiquants – débarquant illégalement pour commencer une nouvelle vie sans entrave.

L’archevêque n’aime pas les solutions « à court terme ». Il veut résoudre le changement climatique et la guerre. Bien. Sauf que les électeurs veulent que les bateaux soient arrêtés MAINTENANT, pas dans une génération.

Quel dommage qu’il n’ait jamais à les écouter.

Force farce

UN tristement célèbre meurtre à la hache non résolu. Cinq sondes de la Met Police. Une enquête majeure qui a accusé la force de « corruption institutionnelle » et fustigé alors la patronne Cressida Dick.

Et pendant neuf ans, 95 pages de documents confidentiels et pertinents ont été cachées dans un coffre-fort verrouillé à Scotland Yard, la clé égarée depuis longtemps.

Hier, nous avons qualifié la force de Londres de pagaille. Cela semble de plus en plus généreux.