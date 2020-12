Le jury délibère sur le verdict dans l’affaire de viol de l’ancien joueur de rugby australien Jarryd Hayne. La défense a déclaré qu’il avait fait preuve de «terribles» prouesses sexuelles, mais ne s’était pas imposé à la femme, qui l’accuse d’agression.

Le défendeur a causé « Beaucoup de douleur, d’inconfort et de chagrin » avec sa performance au lit, mais n’a jamais eu l’intention de nuire au plaignant, l’avocat de Hayne a déclaré au jury dans une déclaration finale jeudi. «Pour être franc, ses prouesses sexuelles se sont avérées terribles.

Eh bien, c’était du mauvais sexe.

Le procès de l’ancien joueur de la Ligue nationale de rugby touche à sa fin au tribunal de district de Newcastle, le jury délibérant désormais sur le verdict. La défense et le juge président Peter Whitford les ont exhortés à ne pas tenir compte du statut de célébrité de l’athlète et à le juger sur le fond de l’affaire.

L’accusation allègue que, le 30 septembre 2018, Hayne s’est rendue au domicile de la femme de 26 ans à la périphérie de Newcastle et l’a agressée sexuellement. Il est arrivé ivre et s’attendait à une rencontre sexuelle – « Le plus vite sera le mieux », comme l’a décrit le procureur de la Couronne Brian Costello, et a fait attendre un taxi à l’extérieur avec le compteur en marche.

La femme, qui a maintenant 28 ans, a admis que, dans des circonstances différentes, elle aurait pu consentir à avoir des relations sexuelles avec Hayne, mais à cette occasion, ce n’était pas le cas. Quand il a essayé de l’embrasser et de la toucher, elle lui a dit d’arrêter, a-t-elle déclaré au tribunal. Hayne a poussé son visage dans l’oreiller, a arraché son pantalon et l’a attaquée. Il est resté environ 45 minutes, s’est livré à deux actes sexuels et a causé deux blessures distinctes à ses organes génitaux, a déclaré le jury.

Hayne, qui a plaidé non coupable, a nié que le plaignant lui ait jamais dit d’arrêter. Il a déclaré que les blessures avaient été causées par accident lorsqu’il pratiquait des relations sexuelles orales avec la femme. «S’il n’y avait pas eu de sang, cependant, il est peu probable qu’une plainte soit déposée pour agression sexuelle», a déclaré son défenseur, Phillip Boulten SC.

Parmi les preuves présentées au procès figuraient les paroles du hit d’Oasis «Wonderwall». Hayne aurait cherché la reprise d’Ed Sheeran de la chanson sur l’ordinateur portable de la femme. Il a dit que c’était l’un de ses « Chansons incontournables » signifiait « briser la glace ». Cependant, il a nié que par « briser la glace » il voulait dire mettre la femme dans l’ambiance du sexe.

Il a également nié avoir laissé un billet de 50 dollars australiens (37 dollars) sur l’oreiller de la femme pour la soudoyer dans le silence, affirmant que l’argent avait dû glisser de sa poche lorsqu’il avait vérifié son téléphone.

La défense a présenté les communications de la femme avec une connaissance avocate. L’avocat avait averti la victime présumée que tous les footballeurs étaient sordides après qu’elle lui avait parlé d’une réunion prévue avec Hayne. Après la rencontre, la femme a écrit à l’avocat qu’elle avait raison, mais n’a mentionné aucune allégation de viol.

L’accusation a déclaré que la victime présumée et l’avocat ne se connaissaient pas vraiment assez bien pour parler de l’épreuve. La victime n’en a informé sa mère qu’à contrecœur le lendemain et il a fallu un mois avant qu’elle se confie à sa sœur. Mais elle a envoyé des messages à sa meilleure amie détaillant ce qui s’était passé entre elle et Hayne, y compris des photos de son lit ensanglanté et de ses blessures. Elle a dit qu’elle pensait qu’il l’avait mordue et qu’elle se sentait violée.

Hayne a été accusé d’agression sexuelle dans une affaire distincte aux États-Unis en 2015. Il n’a jamais été accusé d’un crime, mais a été poursuivi devant un tribunal civil en 2017. L’affaire a été réglée à l’amiable après avoir payé 100 000 $ à la victime présumée. Hayne a nié les allégations dès le début.

