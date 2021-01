Si jamais vous souhaitez acheter quelque chose à Elon Musk, vous avez maintenant une autre option de paiement, car l’homme le plus riche du monde a signalé qu’il aimerait être payé en bitcoin dans un autre coup de pouce à la crypto-monnaie en plein essor.

Répondant à un tweet de Ben Mezrich, l’auteur du film « The Social Network », le fondateur de Tesla et SpaceX a déclaré qu’il était désormais d’accord pour accepter le paiement en bitcoin.

« Je vais vous dire une chose, je ne refuse plus jamais d’être payé en bitcoin, » Mezrich a écrit, incitant Musk à répondre: « Moi non plus. »

Moi non plus – Elon Musk (@elonmusk) 9 janvier 2021

Le ton mélancolique des messages suggère que l’écrivain et le milliardaire peuvent avoir des regrets sur leurs approches passées de la crypto-monnaie.

Musk, qui s’est hissé au sommet des listes des plus riches du monde grâce à la flambée du cours de l’action de Tesla, discute régulièrement des crypto-monnaies sur Twitter, se moquant parfois du phénomène. Il a précédemment décrit la structure de Bitcoin comme « brillant. »

En décembre, l’un de ses tweets a suscité des spéculations rampantes selon lesquelles Tesla convertirait des milliards de dollars de son bilan en bitcoin.

Aussi sur rt.com Elon Musk révèle son kink Bitcoin et gâche les passionnés de crypto via des tweets effrontés

Une semaine plus tard, il a tweeté qu’une future économie sur Mars pourrait être basée sur les crypto-monnaies. Les mots étaient remarquables car SpaceX prévoit d’envoyer une mission habitée sur la planète rouge dans un proche avenir.

Les commentaires du magnat du non-conformiste interviennent alors que le prix du bitcoin a atteint des sommets sans précédent au cours du mois dernier, franchissant la barre des 40000 dollars.

La valeur du marché combiné des crypto-monnaies a maintenant atteint plus de 1000 milliards de dollars, les investisseurs institutionnels l’utilisant comme une couverture potentielle contre l’inflation.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!