Il est conseillé aux femmes d’associer une contraception efficace à des « injections maigres » | Recherche médicale

Recherche médicale Au milieu des rapports du baby-boom liés à des médicaments tels que Wegovy et Ozempic, les experts estiment qu’il serait « sage » de prendre des précautions supplémentaires Lun 27 mai 2024 10h11 HAE

Les affirmations selon lesquelles les « injections maigres » alimentent un baby-boom inattendu ont conduit les experts à avertir les femmes d’associer leur utilisation à une contraception efficace.

Des médicaments tels que Wegovy et Ozempic, qui contiennent tous deux du sémaglutide, sont devenus extrêmement populaires, notamment parce qu’ils peuvent aider les gens. perdre plus de 10 % de son poids corporel.

Les médicaments agissent en imitant une hormone du corps appelée GLP-1 qui déclenche une augmentation de la production d’insuline, ralentit la vitesse à laquelle les aliments sont digérés dans l’estomac et réduit l’appétit.

Mais à mesure que leur utilisation a explosé, les rapports faisant état de femmes tombant enceintes alors qu’elles prenaient de tels médicaments – connus sous le nom d’agonistes des récepteurs GLP-1 – ont également augmenté.

Le groupe Facebook «Je suis tombée enceinte sur Ozempic» compte plus de 750 membres, tandis que les fils de discussion sur le site de réseau social Reddit regorgent d’anecdotes sur de telles expériences.

Bien qu’il manque des études confirmant un lien, les experts affirment qu’une association est plausible.

« Les femmes obèses ont souvent des règles irrégulières, voire inexistantes, parce qu’elles n’ovulent pas. Une fois qu’elles perdent du poids, l’ovulation devient plus régulière et c’est ainsi que leur fertilité s’améliore », a déclaré le Dr Karin Hammarberg de l’Université Monash en Australie.

Des recherches sont en cours pour déterminer si le sémaglutide pourrait aider stimuler l’ovulation chez les femmes souffrant d’obésité et du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) – une maladie qui peut provoquer des règles irrégulières, une prise de poids et une infertilité, entre autres symptômes.

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à la sécurité des femmes enceintes utilisant des agonistes des récepteurs GLP-1.

Un porte-parole de Novo Nordisk, la société qui fabrique Ozempic et Wegovy, a déclaré : « La grossesse ou l’intention de devenir enceinte étaient des critères d’exclusion dans nos essais avec le sémaglutide dans l’obésité et le diabète de type 2. Par conséquent, les données d’essais cliniques sur l’utilisation du sémaglutide chez les femmes enceintes sont limitées.

Bien que les preuves chez l’homme soient insuffisantes, des études animales suggèrent que le sémaglutide peut provoquer des anomalies fœtales.

Selon Novo Nordisk, lorsque le sémaglutide a été administré à des rats gravidesla progéniture à naître présentait à la fois des anomalies structurelles et des altérations de la croissance.

Les informations de sécurité préclinique pour Wegovy ajoute : « Dans les études de toxicité sur le développement chez le lapin et cynomolgus chez les singes, une augmentation des fausses couches et une incidence légèrement accrue d’anomalies fœtales ont été observées à des expositions cliniquement pertinentes.

Alors que l’entreprise est désormais mener des essais pour déterminer si ces médicaments sont sans danger pour les femmes enceintesil est actuellement conseillé de ne pas utiliser le sémaglutide pendant la grossesse car on ne sait pas s’il peut affecter le fœtus.

« Par conséquent, il est recommandé d’utiliser une contraception lors de l’utilisation de ce médicament », précise le communiqué. dépliant d’information destiné aux patients pour les États de Wegovy. « Si vous souhaitez devenir enceinte, vous devez arrêter d’utiliser ce médicament au moins deux mois à l’avance. Si vous tombez ou êtes enceinte, si vous pensez l’être ou si vous envisagez d’avoir un bébé pendant que vous utilisez ce médicament, parlez-en immédiatement à votre médecin, car votre traitement devra être arrêté.

Mais certaines femmes ont déclaré être tombée enceinte lors de l’utilisation d’agonistes des récepteurs GLP-1 malgré l’utilisation d’une contraception hormonale, ce qui laisse penser que les médicaments pourraient interférer avec de telles méthodes de contrôle des naissances.

Le professeur Sir Stephen O’Rahilly, codirecteur de l’Institut des sciences métaboliques Wellcome-MRC, a déclaré que la question de savoir si les médicaments agonistes des récepteurs GLP-1 peuvent interférer avec l’efficacité des contraceptifs oraux est, jusqu’à présent, largement sans réponse.

« Les personnes traitées avec ces médicaments peuvent développer des effets secondaires gastro-intestinaux, notamment de la diarrhée. Il n’est donc pas invraisemblable que certaines femmes découvrent que leur pilule contraceptive orale n’est pas, au moins par intermittence, absorbée de manière aussi fiable qu’avant », a-t-il déclaré.

« Une réponse pragmatique à cette situation pourrait être de suggérer que pour les femmes qui prennent la pilule et qui souhaitent vraiment éviter une grossesse, pendant qu’elles subissent une perte de poids active sous GLP-1, [receptor agonists]elles pourraient considérer qu’elles courent un risque plus élevé de grossesse et utiliser des méthodes supplémentaires, telles que la contraception barrière, jusqu’à ce que leur poids se stabilise, après quoi il semble probable que l’efficacité contraceptive revienne à la normale.

Hammarberg était d’accord. « Les histoires de femmes sous sémaglutide tombant enceintes alors qu’elles prenaient la pilule sont des récits anecdotiques et nous devons nous rappeler que cela se produit également chez les femmes qui ne prennent pas de sémaglutide. Certains pensent que le sémaglutide pourrait modifier l’absorption de la pilule, mais à ma connaissance, il n’y a aucune preuve que ce soit le cas », a-t-elle déclaré.

« Pour être doublement sûr qu’une grossesse non planifiée ne se produise pas, il peut être judicieux pour les femmes qui prennent Ozempic et des médicaments similaires d’utiliser des préservatifs et, bien sûr, un DIU serait également une option très sûre. »