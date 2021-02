Une employée de la quarantaine d’un hôtel de Melbourne a contracté la souche britannique très contagieuse de Covid-19 – forçant plus de 100 de ses contacts étroits à l’isolement.

Douze employés des Forces de défense australiennes et neuf policiers font partie de ceux qui ont été condamnés à se mettre en quarantaine après avoir travaillé avec la femme à l’Holiday Inn de l’aéroport de Melbourne.

La femme est le deuxième agent de quarantaine dans les hôtels de la ville à avoir reçu un diagnostic de maladie respiratoire mortelle en moins d’une semaine.

L’officier autorisé, âgé au début de la cinquantaine, avait déjà été testé négatif après des quarts de travail mercredi et jeudi avant d’avoir deux jours de congé.

Elle a été testée positive après son quart de travail dimanche et travaille depuis avec des traceurs de contacts qui ont identifié trois sites d’exposition potentiels dans le nord-ouest de la ville.

Plus de 100 personnes ont été identifiées comme des contacts étroits d’une femme infectée par Covid-19 avec laquelle ils travaillaient à l’Holiday Inn de l’aéroport de Melbourne

Lundi, des agents de santé testent le Covid-19 au Royal Melbourne Showgrounds. La travailleuse de la quarantaine de l’hôtel a été testée positive après son quart de travail dimanche

Aucun autre cas positif local n’est à ce jour provoqué par les deux travailleurs infectés.

Mais le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a confirmé mardi matin que des tests génomiques avaient montré que le travailleur avait la souche britannique du virus.

«C’est la souche britannique», dit-il.

« Suite à cette épidémie particulière, il existe huit contacts sociaux étroits qui sont très proches de ce travailleur en particulier.

«Ils s’isolent tous et ont été testés.

La révélation intervient alors qu’un voyageur de retour dans un hôtel de quarantaine de Melbourne a été transféré aux soins intensifs après avoir été testé positif au virus.

«Nous adressons nos meilleurs vœux à cette personne», a déclaré M. Andrews.

Victoria n’a eu aucune nouvelle infection locale ou internationale mardi.

Le premier ministre victorien Daniel Andrews a déclaré mardi que des tests génomiques avaient montré que le travailleur avait la souche britannique hautement infectieuse du virus.

Il y a 15 cas actifs, avec 12 816 résultats de tests.

17 autres personnes, contre 15 plus tôt lundi, ont été considérées comme des contacts sociaux et familiaux proches et suivront la même routine.

La capacité de test a été augmentée à proximité des sites d’exposition qui comprennent une boutique de bouteilles, une pâtisserie et un magasin de vêtements.

De nouveaux centres de test pop-up sont apparus à Brighton et Clayton, tandis que les heures d’ouverture ont été prolongées sur huit autres sites à partir de lundi.

La ministre des Services d’urgence, Lisa Neville, qui est responsable du programme de quarantaine de l’État, a déclaré que la femme ne semblait pas avoir enfreint les protocoles de contrôle des infections.

Lundi, un employé de l’hôtel à l’hôtel Holiday Inn de l’aéroport de Melbourne. Victoria n’a eu aucune nouvelle infection locale ou internationale mardi

Le commandant victorien des tests COVID-19, Jeroen Weimar, a déclaré que les autorités supposaient le « pire des cas », à savoir que la femme avait contracté une tension complexe tout en travaillant dans le programme « .

Il fait suite à un autre employé de la quarantaine de l’hôtel de l’hôtel Grand Hyatt de Melbourne qui a été testé positif pour la souche infectieuse britannique le 3 février.

Le directeur de la santé de Victoria, Brett Sutton, a été testé négatif lundi après avoir signalé un écoulement nasal, un mal de gorge et un mal de tête.

Lundi, un client de l’hôtel regarde par une fenêtre de l’hôtel Holiday Inn at Melbourne Airport. La travailleuse a été testée négative après les quarts de travail mercredi et jeudi avant d’être testée positive après son quart de dimanche.

Il a également approuvé la région de Cumberland à Sydney – englobant des parties d’Auburn, Parramatta et Holroyd – passant d’une zone « orange » à « verte » à partir de 18 heures lundi.

C’était la dernière zone de gouvernement local de NSW à passer à une classification de zone verte en vertu du système de permis de «feux de circulation» de Victoria.

Pendant ce temps, l’Open d’Australie a débuté lundi avec un plafond de participation, un temps couvert et pas de vacances scolaires, ce qui a permis une journée inhabituellement calme à Melbourne Park.