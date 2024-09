Il est confirmé qu’un autre ensemble de jeux recevra des mises à niveau PS5 Pro

PlayStation 5 Pro

La PlayStation 5 Pro de Sony est l’évolution de mi-génération de la PS5, dotée d’un GPU amélioré et de 2 To d’espace de stockage. La carte graphique est annoncée pour offrir 67 % d’unités de calcul en plus que la PS5 de base, ainsi qu’une mémoire 28 % plus rapide. La PS5 Pro utilise également l’IA pour offrir une résolution améliorée pour la télévision 4K et le Ray Tracing avancé.

La console n’est pas livrée avec un lecteur de disque ni un support vertical, tous deux vendus séparément.

Capacité 4K Oui Ce qui est inclus Contrôleur DualSense, alimentation Marque Sony Stockage SSD de 2 To Processeur Zen 2 à 8 cœurs Connectivité IEEE 802.11be Audio Tempest 3D AudioTech (dans les jeux pris en charge) BÉLIER 16 GB