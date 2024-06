Il est confirmé que le personnage majeur de Rings Of Power ne reviendra pas dans la saison 2

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir présente pour la toute première fois sur les écrans les légendes héroïques du légendaire Deuxième Âge de la Terre du Milieu. Se déroulant des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien, Les Anneaux de Pouvoir explorera une époque de la franchise où les royaumes se sont développés et sont tombés, où l’Anneau Unique lui-même a été forgé et raconte l’histoire de l’ascension. du plus grand ennemi de la franchise Le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Ténèbres Sauron. Commençant en temps de paix, la série suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu. Des profondeurs des Monts Brumeux aux forêts de la capitale des elfes de Lindon, en passant par le royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, Les Anneaux de Pouvoir promet de condenser les œuvres étendues de Tolkien dans un format condensé mais complet. -format d’émission de télévision englobant. La première saison de The Rings of Power a commencé à être diffusée exclusivement sur Prime Video le 2 septembre 2022.